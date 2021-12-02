"Сейчас это наша боль": В Мурманском областном краеведческом музее старые перекрытия затянули реконструкцию на 2 года

Здание краеведческого музея построили в 1937 году, но не для размещения экспонатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глухой металлический забор и баннер с информацией, что началась реконструкция и закончится она в ноябре 2020 года. Вот что видят уже третий год подряд жители Мурманска, когда проходят мимо краеведческого музея. Работы по приведению объекта культурного наследия в порядок изрядно затянулись. Почему – в нашем материале.

Здание краеведческого музея построили в 1937 году, но не для размещения экспонатов. Тогда в молодом Мурманске важнее было другое, поэтому в красивом доме размещалась средняя школа № 6. Потом началась война, и его использовали как госпиталь. А где же был музей? Его разместили в деревянном Доме рыбака и оленевода, где в 1924 году появился краеведческий уголок, а через два год был создан Губернский краеведческий музей. Он сначала ютился в бывшем доме городского пионерского отряда, а когда этот дощатый домик с торфяной теплоизоляцией отдали мурманской сельдяной экспедиции, экспозиции пришлось размещать там, где давали уголок. В разные годы музей побывал в ДК им. Кирова, в спортзале школы № 1, в здании бывшей совпартшколы на проспекте Сталина (сейчас проспект Ленина). В военное лихолетье его эвакуировали в Мончегорск.

Уже сейчас понятно, что реконструкция краеведческого музея закончится не раньше конца 2022 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Интересно, что год - с февраля 1939-го по февраль 1940-го - музей располагался даже в подвале школы № 6, и в это же здание, где находится сейчас, вернулся после Победы. Правда, в те годы здесь находились еще пять других организаций, с которыми приходилось делить площадь. И только уже в 60-е краеведческий музей стал полноправным владельцем здания на проспекте Ленина, 90.

Необходимость реконструкции зрела давно, и в 2019 году ее наконец начали, временно отправив экспозиции на улицу Павлова. В прошлом году работа велась активно, северяне видели, как снаружи трудятся рабочие. Но сейчас кажется, что никакого движения в здании нет.

Чтобы решить проблему, будет разрабатываться новое проектное решение, после его отправят на экспертизу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заходим внутрь музея – тихо, кругом все белое - от стен до потолка и пола. Подрядчик с объекта не ушел, но работать в полную силу не может: при вскрытии полов обнаружилась серьезная проблема, из-за которой реконструкция стала дороже и затянулась.

- Стало видно, что перекрытия имеют существенные повреждения. Дополнительное обследование выявило факты ограниченного работоспособного состояния части несущих конструкций. При этом с 2018 года действует свод правил защиты зданий и сооружений от прогрессирующего разрушения, - рассказал и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. - На первом этапе мы пытались уйти от усилений в рамках законных оснований без угрозы для здания и будущих посетителей. Проводили долгие консультации с федеральными структурами, чтобы обойтись существующими усилениями. Возникла пауза, подрядчик не понимал, как двигаться дальше, все-таки усиление затрагивает другие работы, например, проводку коммуникаций. По итогам длительных консультаций принято окончательное решение, что нет возможности уйти от дополнительной защиты от прогрессирующих разрушений.

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Чтобы решить проблему, будет разрабатываться новое проектное решение, после чего его отправят на экспертизу. Если изначально реконструкция музея стоила 139 миллионов рублей (почти 90 миллионов выделили из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы), то сейчас она может подорожать еще на 80 - 100 миллионов. Точная сумма станет известна, когда будет готов проект.

- Скорее всего, понадобится дополнительная металлическая сетка для перекрытий. Кирпичные стены по периметру будут усилены металлическими балками. Если пойдет разрушение, то разрушатся кирпичи, но балки его остановят. По сути, в здании появятся еще 15-20 тонн металла, - рассказал Алексей Грачиков.

Сейчас краеведческий музей называют болью северян из-за затянувших работ, но в минстрое говорят, что лучше сделать хорошо, чем потом переделывать. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Уже сейчас понятно, что реконструкция краеведческого музея закончится не раньше конца 2022 года. А пока подрядчик будет выполнять те работы, какие возможны. Уже сделаны крыша, крыльцо, дверные проемы, старые окна заменили на пластиковые, созданы новые перегородки с учетом будущих экспозиций, готова система теплоснабжения и на финишной прямой - системы вентиляции и электроснабжения. Снаружи идут работы над лифтом.

- Строить обычно легче, чем реконструировать, - говорят рабочие.

Сейчас краеведческий музей из-за затянувших работ называют болью северян, но в минстрое говорят, что лучше сделать хорошо, чем потом переделывать.

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