Праздник к нам приходит, Или где нужно будет сфотографироваться! Как преображают Мурманск к Новому году-2022

Город украсят 4400 метров светодиодных гирлянд и 2720 световых шаров. Фото: правительство Мурманской области

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а Мурманск уже сейчас переливается яркими огоньками, что позволяет окунуться в атмосферу праздника заранее. В этот раз город решили украсить по-новому, сохранив часть прежних инсталляций. Рассказываем, как преображается столица Заполярья к главной сказочной ночи года.

Северное сияние по уникальной технологии

Подготовка к Новому году началась еще в ноябре. Во всех округах города специалисты «Мурманских городских парков и скверов» начали устанавливать яркие конструкции и иллюминацию. Всего в декабре на территории города-героя появится 224 праздничные конструкции, 2720 световых шаров и 4400 метров светодиодных гирлянд.

Уже 1 декабря на проспекте Ленина зажглась яркая иллюминация с переливами главной природной достопримечательности Заполярья - северного сияния.

В региональном минстрое отмечают, что светодиодные динамические украшения выполнены по эксклюзивной технологии, которая позволяет создавать объемные 3D-эффекты и инсталляции, не имеющие аналогов в уличных конструкциях в России. Мурманская область первой из регионов страны использовала эту технологию для украшения главного проспекта своей столицы.

Каждый элемент конструкции представляет собой прямоугольный светодиодный экран с возможностью трансляции любого многоцветного видеоряда - поздравлений с городскими праздниками, графических изображений, объявлений для жителей города.

- Особенность – в универсальности. Технология позволяет транслировать любое количество визуальных сюжетов с возможностью изменения информации в зависимости от дня недели и времени суток. В преддверии новогоднего сезона перетяжки станут эффектным элементом праздничного оформления, а в дальнейшем могут перепрограммироваться, – рассказали в Центре городского развития Мурманской области.

Елочки установят на территории 16 общественных пространств. Фото: правительство МО

В основе изделия — легкий алюминиевый каркас, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Высокая плотность пикселей обеспечивает качество и четкость картинки. Поддержка большого количества цветов позволяет создавать впечатляющий визуальный эффект.

Также яркими огнями уже переливается сквер возле областного театра кукол. Там включили иллюминацию, территорию украшают ель и арка в форме елочного шара.

А накануне в центральном сквере у Дворца культуры им. С. М. Кирова установили светящиеся фигуры персонажей из популярного мультика «Три кота» – рыжих котов с подарками. Мультяшки оснащены кнопкой для включения музыки. Конструкции будут работать с 5 декабря.

Елочка, гори!

Не забыли и о главном символе Нового года – елке. Нарядные хвойные деревья украсят 16 общественных пространств (см. «Конкретно»).

А самая главная ель, которая красуется на площади Пять Углов, зажжет свои огоньки уже в ближайшее воскресенье – 5 декабря. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- В этом году в Мурманске будут украшены еще несколько локаций и точек. Я думаю, что наши жители приятно удивятся, поэтому в воскресенье всех ждем на праздник, – сказал глава региона.

Главную ель Мурманска в этом году украсили по-особенному. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Мурманчане уже успели заметить новое украшение. Так, вокруг главной елки установлены арки, к которым от верхушки ели ведут гирлянды, создавая большой праздничный шатер.

Андрей Чибис также попросил всех глав муниципалитетов не откладывать украшение городов на последнюю неделю перед Новым годом.

- В начале декабря новогодние украшения и иллюминация должны появиться везде, и небольшие праздничные мероприятия на улице могут быть проведены, чтобы, особенно с учетом полярной ночи, добавить хорошего настроения нашим жителям, – подчеркнул губернатор.

Северян ждут на праздник 5 декабря в 14.00. Торжественная церемония открытия главной городской новогодней елки пройдет на площади перед ГДЦ «Арктика».

В 15.00 начнутся театрализованные представления на площади Пять Углов, в детском городке «Сказка» на проспекте Кольском, 101 и в Росляково на площадке у ДК «Судоремонтник».

Также на тротуаре вдоль улицы Ленинградской с 12.00 до 17.00 будет организована ярмарочная торговля – «Новогодний базар».

КОНКРЕТНО

Где в Мурманске установят новогодние елки:

- детский городок «Сказка»;

- сквер на улице Капитана Буркова;

- сквер около драматического театра;

- сквер на улице Генерала Фролова;

- сквер на улице Алексея Хлобыстова;

- сквер на улице Марата;

- возле дома № 37 на проспекте Ленина;

- в районе дома № 13 в переулке Охотничьем в Абрам-Мысе;

- в районе дома № 18 на улице Кильдинской;

- на Театральном бульваре;

- в зоне отдыха на озере Глубоком;

- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;

- на территории зеленой зоны на улице Капитана Копытова;

- на набережной Семеновского озера;

- у Нахимовского военно-морского училища;

- у Дворца культуры «Судоремонтник» в Росляково.

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