У военных - серые глаза, а рыбаки - хорошие рассказчики

Каждая профессия объединяет самых разных людей. Но что у них может быть общего? Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область - край, который было непросто покорить. В то время как на многих других землях уже жили люди, процветало хозяйство, росли города, на Кольском полуострове ветер гулял по тундре и коренные малочисленные народы жили небольшими поселениями. Но упорство, трудолюбие и смелость привели к тому, что и у нас появились города. Развитие Крайнего Севера сложно представить без определенных профессий.

«Комсомольская правда»-Мурманск» провела опрос на наших медиаресурсах и улицах города, чтобы узнать, как северяне представляют себе представителей таких типичных для нашего региона профессий, как горняк, металлург, оленевод, врач, рыбак и военнослужащий. Участие в опросе приняли 347 человек, на основании ответов которых мы составили портреты.

Итак, каким видим мы рыбака? Для многих это мужчина среднего роста, до 1,75 метра, среднего телосложения, который часто улыбается. Из интересных примет северяне отметили, что рыбаки часто делают татуировки, у них грубая просоленная кожа, голубые глаза, а еще они знают много интересных историй и умеют их рассказывать.

Теперь поговорим о металлургах. Большинство наших земляков уверены, что это крепкие невысокие мужчины с мускулами и… большими ладонями. У них темные волосы и живые карие глаза. Они неразговорчивы и трудолюбивы. По типу характера - холерики или флегматики. Некоторые участники опроса отметили, что металлурги - хорошие хозяева, любят заниматься домом.

Довольно схожи по описанию и горняки. Это также мужчины ростом до 1,75 метра, крепкого телосложения, шатены, с мозолистыми руками, на которых часто остаются следы от работы под землей. По типу темперамента - сангвиники и часто улыбаются. Правда, были и ответы, что представители этой профессии угрюмы и неразговорчивы.

Врач - это единственная профессия в нашем списке, где жители Мурманской области выбрали в качестве типичного представителя не мужчину. Медработник в нашем регионе представляется женщиной средних лет и невысокого роста, которая мало улыбается, но мягкая по характеру и с добрыми глазами. Участники опроса считают по большей части, что у врачей уверенный негромкий голос, русые или светлые волосы, голубые или зеленые глаза.

А вот военнослужащий для многих - мужчина. Хотя некоторые в разговоре с корреспондентами «КП» отмечали, что служить могут и женщины. Но львиная доля ответов, что все же военный - это мужчина, молодой или средних лет, рост от 1,8 метра, редко улыбается, холерик по типу темперамента, с громким голосом и серыми глазами. Среди интересных деталей можно отметить уверенный взгляд, насупленные брови, шрамы. Также нам понравился ответ, что военные очень любят детей.

И, наконец, оленевод. Описать трудящихся в этой профессии северянам было труднее всего. Многие представляют его как невысокого мужчину, худого или среднего телосложения, но выглядящего внушительным из-за объемной теплой одежды. У представителей этой профессии зеленые или карие глаза, некоторые опрошенные отметили их узкий разрез, темная кожа с красноватым или бронзовым оттенком. Оленеводы часто улыбаются, не любят шумных массовых мероприятий, а предпочитают узкий круг близких людей, хорошие рассказчики и хозяева.

Конечно, все мы уникальны, и любая профессия объединяет в себе самых разных людей, создавая необычный калейдоскоп.

КОНКРЕТНО

Какой возраст дают северяне…

… морякам – от 31 до 45 лет (61% проголосовавших);

горнякам - от 31 до 45 лет (72%);

металлургам - от 31 до 45 лет (55%);

врачам - от 46 до 60 (59%);

оленеводам – от 46 до 60 (83%);

военным – от 18 до 30 (50%) и от 31 до 45 лет (50%).

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