С 2022 года жители Мурманской области будут получать только электронные больничные

Сейчас в Заполярье насчитывается 51 медицинская организация, имеющая право на экспертизу временной нетрудоспособности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во временной нетрудоспособности мало хорошего, помимо самой болезни, процесс оформления больничного, чтобы получить выплату, также отнимал много сил. Сначала с бланком надо было пройти по медучреждению и собрать все подписи и печати, затем предоставить документ работодателю, не потерять и не испортить. Жить стало легче, когда появились электронные больничные, на которые россияне окончательно перейдут с января 2022 года в связи со вступлением в силу 126-го федерального закона. О тонкостях этого и других нововведений говорили на круглом столе «Заполярье 20.XXI: виртуальный мир социальных услуг и выплат ФСС», который «Комсомольская правда»-Мурманск» провела совместно с Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования России.

Сейчас в Заполярье насчитывается 51 медицинская организация, имеющая право на экспертизу временной нетрудоспособности. Все они, за исключением одной закрытой ведомственной, уже работают с электронными больничными. Процесс проходил плавно и не вызвал серьезных проблем.

Если говорить о новшествах, то в пандемийный 2020 год для медработников отдельных категорий появилась «ковидная» страховая выплата. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Застрахованные лица смогут через личный кабинет на сайте ФСС отслеживать всю нужную информацию о больничном листе, также приходят сообщения о всех стадиях его оформления, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС Татьяна Облезина.

Также полностью на «цифру» переходит родовый сертификат, который ввели в 2016 году для оплаты медорганизаций (женских консультаций, роддомов, оплата наблюдения ребенка до года, оказания юридической и психологической помощи мамам). Сейчас он оформляется в электронном виде на 75%, а с 1 января 2022 года показатель будет 100%.

- Важный момент – родовый сертификат нужен для назначения выплачиваемого Пенсионным фондом пособия беременным женщинам нуждающейся категории, которые встали на учет в ранний срок, - отметила Татьяна Облезина.

Если говорить о новшествах, то в пандемийный 2020 год для медработников отдельных категорий (врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи) появилась «ковидная» страховая выплата (см. «Конкретно»).

Также полностью на «цифру» переходит родовый сертификат, который ввели в 2016 году для оплаты медорганизаций (женских консультаций, роддомов, оплата наблюдения ребенка до года, оказания юридической и психологической помощи мамам). Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Данная страховая выплата проводится по результатам расследования в установленном для профессиональных заболеваний порядке. Чтобы случай заболевания медработника был признан страховым, гражданин должен работать в медицинской организации, болезнь должна быть получена в результате исполнения рабочих обязанностей и контакта с пациентами с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и повлечь за собой осложнения, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС Елена Мегрелидзе.

Как добавил заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина Андрей Никитинский, информация, что человек болеет COVID-19, вносится в регистр ковидных больных в течение двух часов с момента обнаружения недуга. Список медучреждений, которые оказывают помощь таким пациентам, актуализируется региональным минздравом каждый месяц, поэтому и их сотрудники автоматически относятся к зоне риска.

По мнению заместителя управляющего Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Елены Труновой, переход работы с выплатами в виртуальное пространство удобен и будет происходить и в дальнейшем, поэтому северянам стоит не откладывать в долгий ящик и зайти в личный кабинет застрахованного на сайте lk.fss.ru

Размер страховой выплаты

КОНКРЕТНО

Страховая выплата в случае:

- смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении трудовых обязанностей - 2 752 452 рубля;

- инвалидности – 2 064 339 рублей (I группа); 1 376 226 рублей (II группа); 688 113 рублей (III группа);

- временной нетрудоспособности - 68 811 рублей.

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