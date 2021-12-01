Стабильный плюс: Мурманская область в лидерах по развитию АЗРФ

Экономическое развитие региона рассмотрели на заседании правительства Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

Последние два года были сложным испытанием для отечественного бизнеса, когда на разные микро- и макроэкономические факторы - от санкций до ситуации с нефтью - наложилась пандемия. При этом Мурманская область демонстрирует экономический рост и показатели выше, чем другие субъекты РФ.

Для сравнения: при отрицательной динамике экономики в 2020 году наш регион показал рост в 6%, в 2021-м параметры инвестиционной активности опережают среднероссийские - объем инвестиций уже составляет 82,5 миллиарда рублей и вырос на 9,4% при общероссийском показателе в 7,3%. Большую роль в этом сыграло развитие Арктической зоны РФ (АЗРФ) и территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики».

Вопросы уже достигнутых показателей и намеченных целей обсуждали на недавнем заседании правительства Мурманской области.

Опережая план

- Важно, что на 34% увеличился объем промышленного строительства - это в 6 раз выше, чем в среднем по стране. Это реальный сектор экономики, который тянет за собой огромное количество участников цепочки. Наша задача – создать динамику и для развития жилищного строительства, - отметил, открывая заседание, губернатор Андрей Чибис. – Отмечу также, что мы приграничный регион с высоким экспортным потенциалом. Нам удалось нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 4,1 миллиарда долларов США, таким образом, доля во всероссийском экспорте составляет 2,5%. Мы занимаем по данному показателю второе место в Арктической зоне и восьмое по стране.

Мурманская область является лидером по числу резидентов АЗРФ, на данный момент их насчитывается 93, и это 30% всех резидентов Арктической зоны. Общий объем инвестиций составляет 123,7 миллиарда рублей, при этом реально вложено уже 8,7 миллиарда рублей - это в 2,5 раза больше изначального плана и половина всех осуществленных инвестиций в Арктической зоне.

В ТОР почти за полтора года существования, с мая 2020-го, вошли 9 резидентов с инвестициями на 104 миллиарда рублей, и 78,5 уже вложены, что на 8 миллиардов больше планируемого. Налоговые поступления в областной бюджет исчисляются 2 миллиардами рублей.

- Это стало возможным благодаря тому, что при поддержке федерального правительства удалось добиться перечисления налогов не только от готовой инфраструктуры, но и от подрядчиков, в том числе и иностранных, а также вахтовиков, которые работают на территории, - отметил Андрей Чибис.

Резиденты ТОР уже создали в регионе 2300 рабочих мест, и в будущем их будет больше.

Важное звено межу региональным правительством и бизнес-сообществом – Корпорация развития Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

Помощь по всем фронтам

Кольский полуостров имеет для бизнеса как много преимуществ, так и много трудностей. В числе первых можно назвать широкий набор льгот и преференций, близость к морю, незамерзающий порт, вхожесть в Севморпуть и т.д. В части преференций польза очевидна – на 1 рубль налоговых льгот приходится 2 рубля налоговых поступлений. А вот острые углы – это инфраструктура, водо- и энергосистемы, которые были не заточены под масштабные проекты. Правительство Мурманской области не оставляет резидентов один на один с трудностями, а помогает их решить.

- На наши заявки были одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 3,4 миллиарда рублей и реструктуризацию бюджетных кредитов в 2,5 миллиарда рублей. В рамках этих проектов будет создана нужная инфраструктура на западном берегу в части водоснабжения. В части энергетики вопрос решается вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. По пилотному проекту планируется простроить центр энергетических мощностей в 200 мегаватт, объем вложений, в том числе федеральных, составит около 3 миллиардов рублей, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова. - В этом году заработал новый механизм о защите и приоритете капиталовложений, который обеспечивает стабильные условия ведения инвестиционных проектов. У нас на данный момент три таких соглашения на общую сумму инвестиций в 85 миллиардов рублей.

Развитие систем на западном берегу позитивно скажется и на качестве жизни небольших населенных пунктов, например, они получат обновленную систему водоснабжения. Продолжая разговор о развитии инфраструктуры и новых проектов, стоит отметить, что в Заполярье упор делают на «зеленую» экономику.

- Важным элементом является то, что появляется новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которой вводятся углеродные единицы. Это очень важно для наших предприятий, потому что отражается на стоимости самой компании, а также компании, которые обеспечивают снижение выбросов на 20%, получают доступ к «зеленому» финансированию. Яркий пример – это строительство нового металлургического производства в Мончегорске и Кольская ВЭС - один из крупнейших «зеленых» проектов в стране с объемом инвестиций в 22,8 миллиарда рублей, - отметила Ольга Кузнецова.

Также Мурманская область в качестве пилотного региона стала участником Арктического бескарбонового кластера, соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

Еще одна важнейшая задача – развитие транспортно-логистического потенциала. И в первую очередь, это «водный» вопрос - раскрытие всех плюсов незамерзающего Кольского залива. Также прокладывается новая сеть железнодорожных путей. В рамках развития Мурманского транспортного узла идет строительство ближних и дальних подходов, объем инвестиций составляет 50 миллиардов рублей, завершение работ в 2023 году зафиксировано федеральной дорожной картой.

Палитра участников

За большими проектами не забывают и о малых. В 2020 году 5650 субъектов малого и среднего бизнеса получили 865 миллионов рублей в рамках антиковидных мер поддержки. И этот вид помощи сохранен на 3 года.

Также активно работает губернаторский стартап – выплата в размере до миллиона рублей. В 2022 году ее получат не менее 28 проектов, причем большинство из них планируют стать резидентами АЗРФ. Благодаря заявителям в регионе создано 2300 рабочих мест. В 2021 году число занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 2800 человек, а самозанятых стало в два раза больше – их количество выросло до 11 тысяч человек.

Отдельная ниша – туризм. К 2030 году в Мурманской области хотят достигнуть показателя в миллион туристов в год. Сейчас поддержка со стороны регионального правительства оказывается 46 проектам. Так как ряд проектов связан со строительством яхтенных марин и круизного порта (речь о «Валла-Тунтури» на полуостровах Средний и Рыбачий), то особый вектор действий – развитие круизного туризма.

Для развития зеленой энергии в Заполярье строится Кольская ВЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И друг, и наставник

Так как без помощи разобраться в нюансах законодательства и видах поддержки бывает непросто, в регионе в декабре 2013 года была создана Корпорация развития Мурманской области. Она занимается привлечением новых инвесторов, разработкой механизмов поддержки, государственно-частным партнерством, сопровождением инвесторов в режиме «одного окна» и т.д.

- На данный момент на комплексном сопровождении у нас находится 67 проектов, с которыми мы работаем практически ежедневно, прирост по сравнению с прошлым годом составил 40%. Объем инвестиций по оцененным проектам составляет 400 миллиардов рублей. Планируется создание 8 тысяч рабочих мест, объем налоговых поступлений в горизонте десятилетнего планирования составляет 100 миллиардов рублей. Еще 20 проектов находятся в зоне ответственности Центра государственно-частного партнерства - и это 44 миллиарда инвестиций, - рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова. – Также есть неоцененные инвестиционные проекты. Мы работаем с самыми разными направлениями - логистикой, горной промышленностью, IT, «зеленой» энергетикой, ЖКХ, образованием, здравоохранением. Так, в мае этого года статус стратегического проекта получила Кольская ВЭС, статус приоритетного проекта - строительство смолтового завода, производственного комплекса и ремонтной базы садкового хозяйства, что позволит нам уйти от таких услуг за рубежом. Наш флагманский проект – «Новый Мурманск».

Пример концессионного соглашения – робота с Ковдорским ГОКом по модернизации системы теплоснабжения в Ковдоре и Килпъявре.

Еще одно важное направление для корпорации – развитие Севморпути. Один из проектов для этого - строительство контейнерного порта-хаба с объемом инвестиций в 34,9 миллиарда рублей и базы берегового обеспечения шельфовых проектов.

А если предметно

Какие проекты сейчас ведет корпорация? Один из них – «Федорова тундра», одно из крупнейших в мире месторождений платиновой группы. Еще несколько – строительство производственного комплекса в Ура-Губе, смолтовый завод в Ретинском, фабрика по переработке атлантического лосося, селекционно-генетический центр рыбоводства.

Не на слуху планы по развитию вертолетной сети, хотя они заслуживают интереса. Это строительство вертолетных площадок в районе озера Канентъявр, в Териберке и Мурманске, аэродрома и базы технического обслуживания вертолетов.

В числе «зеленых» проектов – производство до двух тонн «зеленого» водорода в год методом электролиза с использованием электроэнергии ВЭС.

Отдельная рабочая группа создана для комплексного развития Териберки, в рамках которого будут воплощены 20 проектов на общую стоимость в 1 миллиард рублей.

- Также мы планируем развивать придорожный сервис на федеральных и региональных дорогах. Были составлены ключевые точки, для проверки которых мы пригласили экспертов по исследованию маршрутов каравайнеров. Они проехали с юга на север, финишировали в Териберке и дали заключение по нашему проекту, - отметила Светлана Панфилова. – А если говорить об уже реализованных проектах, то это крытый каток с искусственным льдом «Метеор» с объемом инвестиций в 372 миллиона рублей и рыбоперерабатывающий завод «Терский берег» - 33 миллиона рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- В этом году мы видим изменение качества жизни. Замедление оттока населения становится трендом. Уже можно озвучить, что на 2,3% меньше северян уехало из региона, чем год назад. Это наша главная цель – сократить отток населения и сделать так, чтобы люди к нам приезжали.

КОНКРЕТНО

Ключевые проекты для Мурманской области

Самый крупный по объему инвестиций (141 миллиард рублей) – это новый завод КГМК «Белая мель» по обжигу, выщелачиванию, электроэкстранции, делению и выделению.

Отдельный блок по развитию ресурсной базы Кольского полуострова представлен «ФосАгро» в лице Кировского филиала.

Ковдорский ГОК будет работать над разносом бортов карьера, СЗФК – над ГОКом «Олений ручей», АО «Федорово Рисорсес» - над «Федоровой тундрой» (61,5 миллиарда рублей инвестиций), «Северсталь» - над Печегубским железорудным месторождением, «Аркминерал-ресурс» - над Африкандским месторождением.

Объем инвестиций в комплекс перегрузки угля «Лавна» составит 52,3 миллиарда рублей.

Также в числе крупнейших проектов - терминал по перевалке удобрений «Тулома», морской порт и нефтебаза «Витино», проект по обслуживанию судов и доставке рыбопродукции «Ударник», терминал по обработке контейнерных грузов.

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