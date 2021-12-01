К домашним матчам «Мурмана» обновили «Строитель»

До конца года «Мурман» проведет шесть домашних матчей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Ой, что-то изменилось… Ремонт сделали? – те, кто пришел на первую домашнюю игру ХК «Мурман» Чемпионата России по хоккею с мячом на стадион «Строитель», не узнали его внутренние помещения и трибуны.

К новому зимнему сезону он заметно преобразился, и теперь еще приятнее проводить домашние игры клуба по хоккею с мячом «Мурман».

Ради атмосферы

Первая домашняя игра в рамках Чемпионата России среди команд Суперлиги-2021/2022 состоялась 27 ноября. И она стала не просто возможностью для болельщиков выйти на трибуны и зарядиться энергией от ледовой схватки команд. Это праздник для горожан. Не будем лукавить, что некоторые не рассматривают хоккейные матчи как интересное мероприятие для проведения досуга, думая, что на льду будет происходить что-то непонятное для не вовлеченного в спорт человека. Но это картинка дней минувших, в наше же время хоккей в Мурманске – это целое шоу.

- Наш папа – болельщик, а мы с сыном ходим ради атмосферы, - рассказывает северянка Анна Гладышева. – Нам нравится, что уже не в первый раз выступают барабанщики, причем не только перед матчем, но еще и задают ритм во время игры. Не знаю, традиция ли, но очень эффектно! А еще перед началом вживую исполняют гимн артисты в исторических костюмах. В перерыве, сказали, призы разыграют и телефон «Самсунг». Может, выиграем…

Вячеслав Гридин 50 лет играл в хоккей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Тех, кто не разбирается во всех тонкостях хоккея с мячом, выручает то, что всю игру идет звуковое сопровождение, когда в деталях рассказывают, кто играет, как и что происходит на льду. Пару лет назад на стадион «Строитель» при поддержке Мурманского морского торгового порта закупили технику, и теперь звук идет чистый и громкий – услышат все.

Лучше – план на каждый год

А если вернуться к обновкам этого года, то на стадионе провели реконструкцию трибун - теперь они стали безопаснее и удобнее, но главное преображение произошло во внутренних помещениях, где отремонтировали входную группу, холл, зону для переодевания и ожидания, а также кафе. Теперь здесь комфортнее находиться и тем, кто пришел покататься на коньках, и болельщикам, и самим спортсменам. Напомним: в 2019 году для хоккеистов «Мурмана» отремонтировали раздевалки и зоны отдыха, все оформили в фирменных цветах команды, так что матчи и тренировки стали еще комфортнее. А уют и комфорт домашних стен – залог успеха. Это наглядно показывает команда «Волга» из Ульяновска, с которой «Мурман» провел матч 27 ноября.

- В этом сезоне встречаемся с этим соперником в первый раз, а в целом уже выходили с ними на лед. «Волга» - команда непростая, имеет свою качественную ледовую арену, и это дает ей возможность полноценно готовиться к сезону, - отметил президент клуба «Мурман», заместитель генерального директора — директора по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» и член исполкома Федерации хоккея с мячом России Александр Масько. – Мы со своей стороны сделали качественный шаг по подготовке «Строителя», и можно заметить, что каждый год стараемся идти в сторону улучшения. При этом продолжается разговор о собственной полноценной крытой арене с искусственным льдом. Это проект недешевый и непростой, потребует много времени для воплощения.

Болельщики «Мурмана» оценили, как преобразился «Строитель». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

У болельщиков (стаж некоторых из них уже исчисляется тремя десятками) свое видение, почему «Волга» - опасный соперник.

- У нее хорошая атака, сбалансированная середина поля, надежная оборона, система отлажена, легко переходят от обороны к атаке. Не только для нас это проблема, а для всех. Играть надо, играть! Самое главное - не удаляться, а то мы чуть ли не самая удаляемая команда, - не сдерживает эмоций Валентин Дыков.

Наших спортсменов он во время матча ругает, но признается, что делает это не со злости, а так как искренне за них переживает: «Мы же все понимаем, только что со сложного выезда, сейчас акклиматизация идет. Нам главное - первыми забить, тогда выиграем».

Под мирным небом

И чутье опытного болельщика не подвело. Первый мяч залетел в ворота противника в начале второго тайма. Через несколько секунд соперник отыгрался, но все-таки победу, как метко отметили на трибунах, северяне «выгрызли»: 3:1!

К новому сезону отремонтированы трибуны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Наша команда уже пятый год играет в Суперлиге, это очень важное и почетное для нашей команды событие, мы гордимся «Мурманом». До конца года нам предстоит шесть домашних игр. Очень верим в наших ребят и что всегда будет победа, - отметила пришедшая на игру вице-губернатор Елена Дягилева.

Мурманский морской торговый порт и правительство региона неизменно поддерживают «Мурман», чтобы в Заполярье снова возродилась традиция приходить в выходные на стадион и болеть за красивую игру. И, быть может, ряды юных спортсменов будут пополняться, ведь хоккей – это любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Вячеслав Гридин матчи на «Строителе» старается не пропускать. Тем более что стадион – его ровесник: обоим по 80 лет. Правда, в 1941 году «Строитель» назывался «Пищевиком» и открывали его 22 июня. Тогда встретились «Рыбник Севера» и «Динамо», но первый матч в истории стадиона пришлось прервать после первого тайма – началась война. Спустя 80 лет над головами – мирное небо.

- Я 50 лет отыграл нападающим, участвовал в разных городских командах. Без хоккея как представить Мурманск? Наши играют – прихожу сюда, болею за красивую игру, - говорит Вячеслав Гридин. – Я не молодею, а «Строитель» лучше становится. Для потомков не только сохраним, но и улучшим.

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