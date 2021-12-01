Профессия – металлург: «Хуже нет, когда человек равнодушен»

Металлургия - профессия для сильных мужчин, но и женщины могут освоить определенные специальности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«КП»-Мурманск» продолжает проект «Душа Севера», в рамках которого мы рассказываем о профессиях, без которых сложно представить наш регион. В выпуске от 17 ноября мы рассказывали о горняках, а в этот раз – о металлургах.

С юга на север

Алексей Алексеев сейчас работает начальником отделения пылеулавливания рафинировочного цеха Кольской ГМК. Путь к этой должности был интересным.

Наш герой родился в Ростове-на-Дону, а затем семья переехала на южный Урал – в Оренбургскую область, где он жил до 8 лет.

Потом семья перебралась в Никель, а затем в Мончегорск, где отцу Алексея Викторовича предложили работать на комбинате «Североникель». По вечерам, когда семья собиралась вместе, отец рассказывал сыну о своей работе в плавильном цехе (его закрыли в 1997 году), а иногда брал мальчика с собой, показывал что к чему. Поэтому долгих раздумий, кем идти работать, у того не было.

- Высшее образование я получал в Санкт-Петербургском горном университете, сначала на вечернем отделении Мончегорского филиала, потом на заочном. Специализация у меня была «теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей». Теорию хотелось применить на практике, поэтому пошел на комбинат, - рассказывает Алексей Алексеев.

Алексей Алексеев пошел по стопам отца и без комбината свою жизнь не представляет. Фото: Личный архив

Начинал обжигальщиком, потом работал старшим мастером основного производственного участка и, наконец, начальником отделения пылеулавливания рафинировочного цеха, куда его назначили в 2020 году. Мысли бросить все и поискать себя в другой профессии - не было, хотелось развиваться именно на этом предприятии, душа лежала к металлургии.

Очистить и вернуть

Объяснить, чем занимается наш герой, не так просто, но мы попробуем.

Ведение высокотемпературных технологических процессов в металлургических печах обжигового и электропечного отделений рафинировочного цеха сопровождается образованием отходящих газов. Они достаточно запылены, поэтому идет процесс поэтапной очистки, и уже после этого очищенный газ поступает в сернокислотное отделение на производство кислоты. Уловленная пыль, в дальнейшем в шихте, возвращается обратно в металлургические печи. Обычно кажется, что в металлургии работают только крепкие мужчины, но в этой профессии есть и представительницы прекрасного пола.

- У нас в цехе есть технологические профессии, где работают женщины, например, машинисты кранов, операторы, аппаратчики-гидрометаллурги. Но там, где есть физические нагрузки и достаточно сложные условия труда, работают только мужчины - это чистильщики, обжигальщики, плавильщики, - рассказывает Алексей Викторович.

За свои 22 года стажа он подготовил немало молодых кадров и говорит, что радостно смотреть, как те, кто, кажется, только недавно пришел работать на производство, уже повышают квалификацию и идут на руководящие должности.

Нелегкой профессии Алексей Викторович отдал 22 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Знаете, у нас в рафинировочном цехе нет такого, что пришел молодой специалист, а его все только попрекают: мол, делаешь все не так, ничего не умеешь. Надо учить! Сам, когда только устроился, понял, как важно иметь наставника. Школа наставничества в рафинировочном цехе очень сильная и передается из поколения в поколение. Смотрю на новичков сейчас - желание и рвение есть. И если кто хочет учиться и больше работать, чтобы улучшить свое материальное положение, то почему бы и нет?! Хуже, когда человек равнодушен, но таких единицы и они у нас не задерживаются. Обычно человек приходит к нам и старается проявить себя, не подвести коллектив. По-другому в металлургии нельзя, надо всегда развиваться, - говорит Алексей Алексеев.

«Будем верить»

К Северу Алексей привык. Честно говорит, что хоть и родился на юге, но в городах, где жарче, чем у нас, чувствует себя уже некомфортно. Холода его и в детстве не пугали - на Урале-то тоже до -30 часто доходило, а вот полярная ночь и полярный день долго удивляли. «Идешь на работу зимой – еще темно, с работы – уже темно, а летом, наоборот, весь день светло», - смеется Алексей Викторович. Но и это стало уже чем-то привычным.

- Северные грибы наши люблю собирать, ягоды, – улыбается наш герой.

Мурманская область для Алексея Алексеева уже по-настоящему малая родина, а металлургия и комбинат – визитная карточка:

- Я помню советские годы, когда в Мончегорске много что работало - хлебозавод, молочный, пивной. Сейчас уже многое закрыто, наверное, не выдержали законов рынка, а наша компания работает, развивается и процветает. Благодаря этому и Мончегорск с каждым годом выглядит лучше, современнее, да и по Мурманской области достаточно реализуется проектов. Будем верить, что металлургия и регион будут процветать еще долгие годы и наша профессия также будет популярна и востребована.

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