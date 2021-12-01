Военный священник отец Сергий: «Душа подводника – это красный гранит»

Говорят, что священник на корабле - второй человек после командира. Фото: Личный архив

Мы продолжаем цикл публикаций в рамках проекта «Душа Севера» о профессиях, без которых сложно представить Мурманскую область. И, конечно, одна из них – это военнослужащие. Мы решили рассказать вам о необычном человеке. Сергей Шерфетдинов многим знаком как отец Сергий, ведь он – военный священник.

Господи, вот он я!

К Богу он пришел не сразу, даже можно сказать, что о службе он знал больше, чем о вере: детство нашего героя прошло в Сафоново и Североморске, ведь его отец, хоть и не был военнослужащим, имел отношение к Северному флоту. Сергей же получил в училище профессию столяра-плотника, два года отслужил в инженерном батальоне морской авиации, потом за пять лет сменил около семи мест работы - от разнорабочего на стройке до монтажника. А потом наступил период поиска…

- Вроде бы все было нормально, все как у людей, но стал задаваться вопросами: а для чего все это, какой в этом смысл? Не знаю, как точно описать то состояние, это было время кризиса личности, - рассказывает отец Сергий.

На дворе 90-е, в стране было безрадостно. Тогда наш герой стал ходить в церковь, где искал утешения: «Господи, если ты есть, вот он я – помоги мне!». Северянин толком не знал, что надо делать, но бабушки всегда подсказывали, куда свечку поставить, как причаститься. Шаг за шагом Сергей все больше погружался в веру. Первым храмом, где он стал служить, стал Божий дом в Североморске. Сейчас отец Сергий протоиерей, в 2013 году вошел в штат седьмой дивизии атомных подводных лодок Северного флота как помощник командира дивизии по работе с верующими.

Сергей Шерфетдинов пришел в церковь в поисках ответов, а сейчас помогает с этим другим. Фото: Личный архив

- Обычно у командира заместители, а у священника особая миссия, поэтому он помощник – призван помочь командованию, чтобы люди могли услышать слово Божие, полюбили его, им открылась глубина, сила и красота нашей веры. Чтобы военные могли черпать силы, чтобы служить Родине, - рассказывает отец Сергий.

По его словам, срочники более восприимчивы к общению на такие темы, ведь их вырвали из привычных условий, а когда душа стеснена, то начинаешь искать Бога. Те же, кто служит по контракту, более приземленные люди, они видят только свои семьи, и в их сердца дверь открывается часто непросто. Такие мужчины в храм приходят реже, чем их матери, жены и сестры, которые пишут записки, чтобы помолились о защите путешествующего воина. Когда записочек становится больше, наш герой понимает: подлодка ушла в море.

Не убий?

У военных к Богу свои вопросы. Например, как соблюдать пост, если есть распорядок службы? Еще один непростой момент – как быть: церковь считает самоубийство грехом, но на войне солдаты жертвуют собой? Этот вопрос отцу Сергию задают даже дети в воскресной школе.

- Это подвиг. Одно дело, когда ты бросаешь вызов Богу и не ценишь самое дорогое, что он тебе дал. А воины хотели жить, но им надо было защищать Родину и своих близких. А иногда командирам надо принимать чудовищно сложные решения и отправлять подчиненных на верную смерть, чтобы защитить остальных. И это тоже ранит душу, - рассказывает наш собеседник. – Еще часто спрашивают: как церковь может поощрять армию, ведь есть же заповедь «не убий»? Мы про нее помним, но надо выбирать меньшее зло, мы не можем опустить руки и допустить поругание близких и святынь. Однако было заведено: когда человек возвращался с войны, его на время отлучали от причастия, потому что его руки были в крови. Даже враг – это человек, мы все дети Божьи. И грех убийства не может не отразиться на душе. С войны возвращаются с ранами и физическими, и душевными. И последние церковь помогает врачевать.

Отец Сергий служит и в храме Видяево, и в воинском храме Николая Чудотворца, и в госпитале, где есть часовня в честь иконы Божьей Матери «Спасающая на море». Он общается не только с православными, но и с атеистами, и с мусульманами. Священник уверен, что общие темы можно найти со всеми. Веру никому не навязывают, ведь к ней можно только прийти…

Сейчас батюшка проводит службы и в гарнизоне, и в воинском храме Николая Чудотворца. Фото: Личный архив

Помимо служения отец Сергий пишет песни. У него готовится альбом «Копье Лонгина», названный в честь сотника Лонгина, который пронзил тело распятого на кресте Христа копьем, а впоследствии стал первым воином-мучеником. Композиции северянин посвятил морским пехотинцам, подводникам, погибшему в Сирии старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который вызвал огонь на себя. Другая песня написана в честь еще одного героя – летчика Романа Филипова, подорвавшего себя и врагов гранатой со словами: «Это вам за пацанов!».

- Когда я общаюсь с военнослужащими, то стараюсь говорить простые вещи. Это такая профессия, в которой иногда находишься на грани человеческих сил. Наша задача не ругать, что вот, мол, в церковь не ходите, матом ругаетесь. А утешать, показать, что Бог – это любовь, - уверен отец Сергий.

Можно услышать фразу, что военный священник на судне – второй человек после командира. И доля истины в этом есть. Не зря же говорят, что на войне нет атеистов.

- Как сказал один батюшка: «Подводники - как дети». У меня в одной песне есть фраза, что душа подводника – это красный гранит, который ласкают морские волны. Какой бы твердой она ни была, без ласки – грустит, - считает отец Сергий.

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