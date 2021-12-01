Свиней в Кондопожском районе содержали с нарушениями

Рыба судак

Поводом для проверки стала информация о нарушении ветеринарного законодательства, поступившая от государственной ветеринарной службы.

На предприятии содержатся 9 свиней.

В ходе проверки были установлены следующие нарушения.

Территория хозяйства не огорожена по всему периметру, въездные ворота отсутствовали. В соответствии с Ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными приказом Минсельхоза РФ от 21.10.2020 г. № 621, территория хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных (за исключением птиц и мелких грызунов).

Свиньи выгуливались на открытой огороженной площадке, к которой имелся прямой доступ других животных и птиц. По ветеринарным правилам, в хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.

Стены и перегородки помещения для содержания свиней изготовлены из дерева, в них имелись щели. А стены, перегородки должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности.

Навоз не убирался. Дезинфекционный коврик на входе в помещение для содержания свиней отсутствовал. Корма для животных поступали без ветеринарных сопроводительных документов и хранились в мешках без маркировки с информацией о производителе и датах выработки.

Невыполнение ветеринарных правил при содержании свиней может стать причиной распространения опасного заболевания – африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней – высоко заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов, отличающаяся почти 100-процентной летальностью. Эта болезнь, хоть и не опасна для человека, представляет большую угрозу для свиноводства. Занести возбудитель заболевания в хозяйство могут и дикие животные, и приобретенные без документов поросята. Вирус АЧС очень устойчив во внешней среде и распространяется также через предметы ухода, корма, его можно занести на колесах транспорта или обуви. Вакцины от болезни в настоящее время не существует.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предприятие было привлечено Управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Предприятию было выдано требование об устранении выявленных нарушений.

ДОСЛОВНО

Некачественный судак в магазине Петрозаводска оказался без документов

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия поступило обращение гражданина с жалобой на некачественный товар. Заявительница приобрела в одном из магазинов Петрозаводска судака и впоследствии обнаружила, что рыба несвежая и имеет неприятный запах.

Управлением Россельхознадзора был проведен мониторинг системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» и установлено, что на указанную рыбу отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

16 ноября 2021 года за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства индивидуальный предприниматель – владелица магазина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 1.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 3000 рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

Предпринимателя в Петрозаводске привлекли к ответственности за продажу «санкционного» сыра

4 октября 2021 года специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой.

Мероприятие проводилось в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых введены специальные экономические меры указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560.

В ходе проверки в магазине, расположенном в г. Петрозаводске, была выявлена в продаже «санкционная» продукция: сыр производства Дании в количестве 5 упаковок общим весом 5 кг.

Товар был изъят и уничтожен путем сжигания в крематоре.

Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя – владелицы магазина.

В ноябре 2021 года было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства с назначением штрафа в размере 3 тысяч рублей.

ПОДРОБНОСТИ

В Карелии проведены проверки ветеринарных аптек

В период с января по 15 ноября 2021 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено 15 проверок предприятий в сфере обращения лекарственных средств на исполнение лицензионных требований в Республике Карелия. Из них 13 проверок – плановые, 2 –внеплановые (по обращению). По итогам надзорных мероприятий составлено 15 протоколов, вынесено 7 штрафов общей суммой 38 тысяч рублей, 4 предупреждения, 1 административное дело прекращено судом. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Ветеринарным аптекам выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Так, в начале 2021 года Управлением была проведена проверка ветеринарной аптеки, расположенной в г. Олонце и принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

Было установлено, что учет температуры и влажности ведется не подвергнутым поверке гигрометром (последняя поверка была проведена в 2018 году, а межповерочный интервал составлял 2 года).

Учет лекарственных препаратов, срок годности которых составлял менее одной трети от всего срока, не осуществлялся.

Стеллажные карты оформлялись с нарушениями. Так, в них не были внесены сведения о некоторых препаратах, хранившихся в аптеке. Количество ряда лекарств, хранящихся в аптеке, не соответствовало количеству, указанному в стеллажных картах.

Также в аптеке продавались 2 препарата с истекшим сроком годности.

За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), Управлением в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

Решением суда предприниматель была привлечена к ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Материалы предоставлены пресс-службой Североморского межрегионального управления Россельхознадзора