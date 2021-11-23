Аудитория выросла в 45 раз: Молодая мама из Мурманска покорила TikTok одним видео

Суммарно ролики девушки набрали почти 900 тысяч лайков. Фото: личный архив Олеси Киндяшевой

Вслед за хирургом-флебологом из Заполярья завоевывает популярность в TikTok жительница Мурманска Олеся Киндяшева. Главный герой видеороликов, которые снимает девушка, – ее маленький сын Данил. Ребенку не исполнилось еще и года, а он уже знаменит в интернете!

Три самых популярных ролика северянки суммарно набрали почти 20 миллионов просмотров. На одном из них Данил совсем еще кроха, его только-только привезли домой из роддома. На видео отец ухаживает за мирно спящим малышом. Ролик собрал 410 тысяч просмотров.

На другом видео мальчику уже 6 месяцев, и при помощи «магии» телефона в видео с ним добавлен танцующий зеленый мишка. У пользователей даже сложилось впечатление, что ребенок видит забавного зверя. Ролик посмотрели 650 тысяч пользователей.

Однако самым популярным по количеству просмотров стало августовское видео, где малышу, который деловито разлегся на коврике, делает массаж детский массажист Анастасия Посадская. За несколько месяцев ролик набрал 18,2 миллиона просмотров! Для сравнения: многие клипы Филиппа Киркорова на YouTube набирают куда меньше.

- Ролик я выложила ночью. С утра посмотрела, а там уже 500 тысяч просмотров! И вот так данное видео распространилось по другим странам. Его выкладывали многие зарубежные Instagram-паблики, - рассказала «КП»-Мурманск» молодая мама.

С тех пор аудитория канала девушки выросла с 2-х до 90 тысяч подписчиков - в 45 раз! Суммарно все ее ролики набрали почти 900 тысяч "лайков".

Мурманчанка начала снимать для TikTok еще до рождения сына. Первые ролики были о беременности, а затем, когда ребенок появился на свет, Олеся стала фиксировать достижения малыша и смешные моменты с ним. Например, "обнимашки" с котом, игры, дневной сон с папой, прогулки на свежем воздухе, первый прикорм и попытки ползать. По словам девушки, Даня любит, когда его фотографируют.

- Когда сын подрастет, думаю, что продолжу вести аккаунт. Уверена, что сыну будет интересно увидеть себя маленького. Друзья и знакомые меня поддерживают, а на негативные комментарии типа: «Нельзя ребенка показывать в интернете» я не обращаю внимания. Также спокойно читаю советы о воспитании и уходе за малышом и сама решаю, стоит прислушиваться к ним или нет, - поделилась Олеся.

Девушка отмечает, что быть мамой – это тяжелый труд, но он никогда не бывает неблагодарным. Малыш стал ее большой радостью.

- Ты понимаешь это тогда, когда твой маленький комочек, твое родное и самое прекрасное продолжение тебя лежит в кроватке и преданно смотрит в твои глаза. Ты для него – все, его нельзя предать, потому что он доверяет тебе безгранично и полностью зависит от тебя. Это счастье – быть мамой, - уверена наша собеседница.

И мы с ней согласны.

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