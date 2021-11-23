Олег Матыцин: «В Кировске спорт стал нормой жизни»

Олег Матыцин и Андрей Чибис отметили, что сотрудничество между Минспортом и правительством региона очень тесное. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я очень рад еще раз приехать и увидеть, что город развивается, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин 20 ноября во время своей рабочей поездки в Кировск.

Последний визит министра спорта состоялся почти ровно год назад, в декабре 2020-го, и с тех пор Заполярье поднялось на новую ступень конкуренции и здорового соперничества с другими городами страны, где развиваются зимние виды спорта.

От голых стен к кузнице чемпионов

Тогда, в декабре 2020-го, Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту с ее подъемником и системой искусственного оснежения только строилась, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и национального проекта «Демография». А теперь здесь уже кипит жизнь, на склонах рассекают южные лыжники.

Сотрудники и тренеры обратились к Олегу Матыцину с просьбой сделать школу базой подготовки национальной сборной по горнолыжному спорту. И это предложение нашло отклик, ведь начало сезона в этом году наглядно показало, что Кировск имеет все шансы стать одним из мировых центров подготовки спортсменов и проведения соревнований: пока в Европе и в центральной России снега нет, в Кировске погода благоволит тренировкам.

- Здесь уникальные природные условия. Многие страны сейчас ограничены в возможностях из-за того, что там нет снега. Здесь есть снег - чистый, натуральный. И Кубок России по горным лыжам, который сейчас проходит здесь, не был бы возможен где-то в других местах. Чтобы готовить сборную, здесь должен быть календарь, должны быть тренеры, чтобы была возможна круглогодичная подготовка. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы с правительством области эту задачу решим, - отметил Олег Матыцин. - Как говорит Андрей Владимирович: «На Севере – жить!», а я говорю: «…здоровым быть!».

Олег Матыцин подписал лыжи для музея. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А правительство Мурманской области будет работать еще над одной задачей – возрождением советских традиций.

- У нас есть задумка – воссоздать интернат, который был здесь в советские годы, сделать его современным, чтобы сюда приезжали дети со всех уголков страны жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов, как это было в свое время. Я уверен, что эта задача выполнима, вместе с министерством спорта, которое действительно нас поддерживает, - сообщил Андрей Чибис.

Для развития

На встрече со спортсменами, тренерами и представителями школы прозвучали интересные предложения и просьбы. Так, учреждению необходим собственный ратрак,

чтобы сделать занятия еще более эффективными. Удовольствие это недешевое - стоимость подобной техники начинается от 35 миллионов рублей, но вопрос будет проработан. Как и еще один. Федерального министра попросили поддержать адаптивный спорт в регионе, отметив, что детей с ограниченными возможностями, желающих вести активный образ жизни, становится все больше.

- Они не боятся гор, носятся по склонам так, что не догнать, - сказала директор Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Екатерина Дружинина.

Олег Матыцин отметил, что в рамках соглашения министерства с правительством Мурманской области работать в этом направлении будут.

- К сожалению, таких людей действительно много. И наша задача создать для них удобные условия, безбарьерную среду. А спорт - это одна из мер, которая помогает максимально социализироваться, - ответил Олег Матыцин.

Как отметила Екатерина Дружинина, школа вела переговоры со старшим тренером сборной России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Александром Назаровым, который готов привозить своих подопечных на тренировки в город горняков.

Школа олимпийского резерва в Кировске должна стать кузницей спортивных кадров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Получайте радость»

Также министр и губернатор приняли участие в открытии сезона на курорте «Большой Вудъявр» - самом высокогорном на Северо-Западе России, соответствующем международным требованиям для отдыха и проведения соревнований. Гости опробовали трассы вместе с другими спортсменами и туристами и остались довольны их качеством.

- Мы говорим, что спорт должен стать нормой жизни. Здесь, в Кировске, мы видим, что он уже стал ею. Давайте порадуемся, что у нас есть такой замечательный горнолыжный склон. Буду говорить своим друзьям по всей России: «Приезжайте в Кировск, занимайтесь спортом, получайте радость, катайтесь на лыжах», - отметил Олег Матыцин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Хибины - это уникальная точка роста и для спорта, и для туризма. Спасибо Олегу Васильевичу, который поддерживает предложение о том, что здесь будет проводиться все больше соревнований и всероссийского уровня, и международного. Мы еще раз посмотрели современную горнолыжную школу с подъемником, искусственным оснежением, которая позволяет растить будущих чемпионов мира, Олимпийских игр у нас в области.

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