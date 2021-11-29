Жемчужина Заполярья: Кировск отметили на престижной туристической премии

Сегодня Кировск - пример того, насколько активно в туристическом плане может развиваться город.

Развитие туризма - одно из приоритетных направлений развития Арктической зоны РФ, к 2030 году планируется выйти на показатель в 4 миллиона туристов для всей АЗРФ, а для Мурманской области установлена планка в миллион человек.

Магнитом для гостей Заполярья являются Хибины. Только за минувший сезон кластер принял почти 250 тысяч гостей, и это количество намерены увеличить.

Сегодня Кировск - пример того, насколько активно в туристическом плане может развиваться город, для которого это даже не основной профиль. Успехи отмечены на федеральном уровне - Кировск победил в конкурсе Российской гостиничной ассоциации и Федерального агентства по туризму РФ «Национальная гостиничная премия 2021» в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс. человек)».

Церемония подведения итогов прошла в Москве, заслуженную награду для города горняков получал глава Кировска Вадим Турчинов.

- В этом году нашему городу исполнилось 90 лет. У него славная история – и не только в горнодобывающей отрасли. Здесь находится один из современных горнолыжных курортов России – «Большой Вудъявр», который входит в десятку лучших в масштабах страны. Благодаря природе и климатическим условиям Хибин в Кировске есть уникальные условия для развития горных лыж и других зимних видов спорта и туризма. Этот потенциал реализуется на радость кировчан, жителей Мурманской области и всей России, благодаря компании «ФосАгро». Кировск с каждым годом становится все популярнее у любителей зимних видов спорта и активного отдыха, - отметил Вадим Турчинов.

Одна из предпосылок получения престижной награды в том, что в Кировске сейчас есть все перспективы для строительства новых гостиниц, хостелов, отелей и т.д. Более того, некоторые проекты уже находятся на низком старте, но задел для ведения бизнеса в этом направлении есть. Ведь растущий с каждым годом турпоток рождает спрос. Сейчас в городе работает 18 гостиниц и хостелов, и на период новогодних праздников мест уже почти нет, а вот желающие приехать - есть. Не зря Кировск считается одним из лучших российских городов для зимнего отдыха, а самый высокогорный курорт Северо-Запада России «Большой Вудьявр» входит в топ-10 рекомендованных как для профессиональных спортсменов, так и для любителей и новичков.

Лыжные трассы стадиона «Тирвас» прошли международную сертификацию, два раза в году при поддержке компании «ФосАгро» здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам.

При поддержке «ФосАгро» «Большой Вудьявр» в последние годы заметно преобразился. Здесь работает гондольная дорога с высокой пропускной способностью, система искусственного оснежения, которая способна сделать сезон катания в Хибинах самым протяженным - с октября по май.

Также 20 ноября на северном склоне горы Айкуайвенчорр открылся самый высокогорный панорамный ресторан Северо-Запада России «Плато». Теперь посетители «Большого Вудьявра» могут не только покататься на трассах европейского уровня, но и поднявшись на высоту 800 метров над Кировском, попробовать Арктическую кухню в буквальном смысле слова над облаками и полюбоваться красивым видом. Проект стал одним из самых сложных в России, его воплощение в жизнь оказалось возможным благодаря финансированию со стороны «ФосАгро».

Для тех же, кто любит беговые лыжи, открыт стадион «Тирвас» при одноименном гостинично-санаторном комплексе. Оба в последнее время пользуются особой популярностью у туристов.

Лыжные трассы стадиона «Тирвас» - на 5 и 10 километров - прошли международную сертификацию, два раза в году при поддержке компании «ФосАгро» здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На стадионе есть прокат инвентаря, а с осени 2019 года здесь начали применять систему искусственного оснежения. В строительство и оборудование лыжного стадиона ФосАгро направила около 100 миллионов рублей.

Отдохнуть после активного времяпрепровождения можно в гостинице «Тирвас», где есть не только уютные номера, но и плавательный бассейн с панорамными окнами, а также ряд медицинских услуг и процедур.

Словом, плюсы Кировска, как туристической жемчужины Русского Севера, очевидны: красивая природа, уютная развивающаяся инфраструктура, возможность выбрать отдых на любой вкус. И еще одно конкурентное преимущество - прямые перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в апатитский аэропорт «Хибины». Около двух часов на самолете, почти полчаса на машине - и ты на горнолыжном курорте. С учетом увеличения турпотока воздушную гавань также модернизируют при поддержке ФосАгро, в нее уже вложено свыше миллиарда рублей. Варианты реконструкции на данный момент прорабатываются. Аэровокзал сделают более вместительным.

- По данным платформы Big Date «Сбербанка», в этом году Кировск уже посетили более 190 тысяч туристов. Интерес к городу во многом растет за счёт объектов благоустройства, которые строятся при поддержке компании «ФосАгро» и правительства Мурманской области. К нам приходят инвесторы. В настоящее время в работе более десятка проектов, связанных с гостиничной инфраструктурой, - рассказал Юрий Кузин.

В ближайшие годы Кировск изменится еще больше, станет больше гостиниц и точек питания, в планах построить гостинично-деловой центр с аквапарком и многие другие.

- Реализация таких проектов нацелена на диверсификацию экономики города, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. В результате мы получим качественно новый рынок труда, добьемся увеличения налоговых поступлений в бюджет, сделаем шаг к улучшению качества жизни кировчан, - считает заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Свинин.

При этом у Кировска есть и потенциал для летнего туризма. Например, неоднократно обсуждалось развитие дайвинга и сап-серфинга в горных озерах, пеших походов в Хибины, джип-туров, проведение различных фестивалей. Разработкой летних программ сейчас занимается Хибинский центр развития бизнеса.

А это значит, что о Кировске буду говорить не только когда на календаре будет зима или весна.

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