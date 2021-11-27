В Апатитах в нарушающем антиковидные меры ресторане произошла массовая драка

В обстоятельствах драки сейчас разбираются правоохранительные органы, а в отношении руководства ресторана приняты меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 26 на 27 ноября в апатитском ресторане "Заполярье" случилась массовая драка. Не сумев разрешить конфликт словесно, три компании северян, отдыхавших в увеселительном заведении, пустили в ход кулаки. Разнимать неугомонных гостей приехали сотрудники Росгвардии и полицейские.

Дебоширы в итоге успокоились, однако, после уезда правоохранителей ресторан продолжил работать, несмотря на то, что в Мурманской области места общепита должны закрываться после 23.00.

Как сообщили в "Хибинформбюро", также уже под утро сотрудникам ДПС пришлось погоняться за пьяным водителем - одним из участников ночной потасовки, который пытался на своем SsangYong скрыться от госавтоинспекторов. В отношении него составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент прокомментировал глава администрации Апатитов Николай Бова. Он сообщил, что в обстоятельствах драки сейчас разбираются правоохранительные органы, а в отношении руководства ресторана приняты меры.

- Уже оформляются протоколы о привлечении к административной ответственности директора ресторана и ее заместителя. Кроме того, директор будет привлечен к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке, - рассказал Николай Бова "КП"-Мурманск".

Контроль за соблюдением рестораном антиковидных мер будет усилен.

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