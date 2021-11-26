ПОРА и МАГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Проектный офис развития Арктики осуществляет совместные проекты с администрацией нескольких арктических регионов.

МАГУ и ПОРА уже сотрудничают по ряду направлений. В частности, студенты и преподаватели университета принимают участие в заседаниях дискуссионных клубов Лаборатории устойчивого развития (мурманского подразделения ПОРА). Проектный офис развития Арктики также принял участие в организации нескольких профориентационных экскурсий для будущих экологов на промышленные предприятия города, которые являются потенциальными работодателями для студентов. Преподаватели МАГУ получили несколько грантов в рамках грантовой программы ПОРА, а студенты участвовали в волонтерских акциях, таких, как «Сад памяти».

- Мы надеемся, что опыт, накопленный ПОРА в других арктических регионах и с другими вузами северных территорий, обогатит образовательный процесс в МАГУ. Мы уже сотрудничаем с такими вузами, как САФУ (Архангельск), СВФУ (Якутск), ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), РГСУ (Москва). С помощью грантовой программы ПОРА реализуются проекты талантливых студентов и аспирантов в направлениях устойчивого развития Арктики, представители вузов принимают участие в круглых столах и конференциях, где могут поделиться опытом и взаимными потребностями с представителями бизнеса и региональной власти, с коллегами из других регионов,— говорит генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий, который подписал соглашение со стороны ПОРА.

- Совместная деятельность с Проектным офисом развития Арктики вызывает интерес у студентов, многие проекты дают возможность выйти из учебной аудитории «в поля» и лучше представить себе будущую работу по специальности. В первую очередь, мы ожидаем от этого сотрудничества усиления позиций наших выпускников на рынке труда, улучшения диалога с работодателями, связанными с Арктикой. Наличие достойной работы – основной стимул для молодежи оставаться в Мурманской области, при этом как форматы занятости, так и востребованные профессии сегодня меняются, и мы ожидаем, что Проектный офис развития Арктики поможет следить за этими изменениями, — прокомментировала подписание документа ректор МАГУ Ирина Шадрина.

Проектный офис развития Арктики осуществляет совместные проекты с администрациями нескольких арктических регионов, в частности, Чукотского автономного округа, а также с исследовательскими и образовательными учреждениями, деятельность которых связана с АЗРФ. Среди них Карельский научный центр РАН, Кольский научный центр РАН, Сибирский федеральный университет, Первый МГМУ им. Сеченова, экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Баумана, Северный (арктический) федеральный университет (Архангельск) и другие.

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр ПОРА создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России.

Сайт Экспертного центра: www.porarctic.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru