Андрей Абрашитов: «Технологии, которые мы применяем, с каждым годом совершенствуются»

Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. Фото: ПАО «ФосАгро»

В Кировске на базе Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») ученых, дипломатов, политиков, промышленников из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Чехии и Беларуси объединила X международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: Взгляд в будущее».

Ее организаторами стали Торгово-промышленная палата Российской Федерации, правительство Мурманской области, Кольский научный центр Российской академии наук, а также Евро-Арктическая торговая палата Баренцева региона. Лейтмотивом встречи стала «Цифровая трансформация российской горнодобывающей отрасли и развитие арктических территорий».

- Тема в этом году неразрывно связана с будущим отрасли. Ее проведение именно на площадке Кировского филиала АО «Апатит» символично и оправданно. Именно это предприятие является ведущим в российской горнодобывающей отрасли, местом, где внедряются самые передовые технологии освоения недр. Мы готовы делиться своими достижениями, успешными практиками, техническими подходами. Только широкое распространение лучшего опыта позволит российской горно-химической индустрии уверенно идти по пути устойчивого развития, - отметил в приветственной телеграмме генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Отраслевой диалог тем важнее, что, как отметил в своем видеообращении к участникам конференции председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, устойчивое развитие горно-промышленного комплекса было и остается одним из приоритетов в развитии страны и ее арктических регионов.

Красной нитью во время общения экспертов шла тема модернизации процессов на производстве. Это позволяет сделать добычу безопаснее, масштабнее и технологичнее. О том, как цифровизация стала нормой жизни Кировского филиала АО «Апатит» (она длится на предприятии уже почти 20 лет и открывает новые горизонты), рассказал директор предприятия Андрей Абрашитов.

Лейтмотивом встречи стала «Цифровая трансформация российской горнодобывающей отрасли и развитие арктических территорий». Фото: ПАО «ФосАгро»

Если говорить предметно, то на Кировском и Расвумчоррском рудниках работает система дистанционного управления буровыми работами, а благодаря системе цифровой предсказательной диагностики можно вовремя заметить неисправность оборудования и составить прогноз простоев для шаровых мельниц на апатитонефелиновой обогатительной фабрике № 3. Еще одно ноу-хау - горно-геологическая лазерная система сканирования, которая позволяет проводить геологоразведку и маркшейдерские замеры в автоматизированном режиме с повышенной точностью, а также система позиционирования и контроля перемещения персонала в подземных рудниках, обеспечивающая фиксацию и контроль передвижения работников и горной техники. Она помогает предотвратить столкновения и наезды, а также обеспечивает горнякам оперативную связь. Вместе с ней работает технология точного позиционирования горной техники, которая широко используется наряду с развивающейся системой диспетчеризации.

– Безусловно, это всегда очень интересная, востребованная площадка, которая предоставляет возможность общения между властью, бизнесом, наукой, сервисными компаниями. Элементарно увидеться с коллегами по цеху, обсудить новые тенденции в горной отрасли, новые типы оборудование, которые мы применяем, и технологии, которые не стоят на месте и с каждым годом совершенствуются, – дал оценку форуму Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО «Апатит».

Помимо этого, подобные мероприятия – это хорошая площадка для того, чтобы получить оценку коллег по отрасли, ведь взгляд со стороны помогает оценить, правильно ли задан вектор, учтены ли все особенности текущей экономической ситуации. Российская компания получила высокую оценку.

- Я знаком с "ФосАгро" более 15 лет. Все это время нас связывает плодотворное сотрудничество. Я хорошо знаком с опытом внедрения здесь современной техники, многие образцы которой мы поставляем предприятию. Для нас очень важно, что "ФосАгро" вкладывает средства в развитие сервисных площадок, где мы на правах партнера можем качественно, безопасно и эффективно работать. Меня впечатляет динамика реализации инвестиционных проектов на предприятии, для меня это хороший знак. Это значит, что мы можем расширять здесь свое присутствие, создавая новые рабочие места, - рассказал генеральный директор компании «Цеппелин Русланд», официального дилера компании Caterpillar в России, Вольфганг Шульц.

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