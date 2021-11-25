Одна нога тут, другая — там: Три долгожданных моста построили в Мурманской области

Прежняя переправа служила верой и правдой почти 70 лет, однако в 2019 году пришлось попрощаться со старым стальным мостом. Фото: Олег ФИЛОНОК

«Мы строили-строили - и наконец построили... Ура!» - говорит Чебурашка в известном мультфильме. Эта фраза хорошо подходит к долгожданному событию, которое свершилось 23 ноября – в этот день Росавтодор официально открыл автомобильное движение по новому мосту через реку Тулому в Коле.

750 тонн и 190 метров

Прежняя переправа служила верой и правдой почти 70 лет, однако в 2019 году пришлось попрощаться со старым стальным мостом, который перестал соответствовать современным требованиям и был признан непригодным для ремонта.

Движение по мосту закрыли, после чего при помощи уникальной технологической операции конструкцию переместили в сторону, и некоторое время он использовался как пешеходный. Одновременно с этим началось строительство нового перехода. Полный демонтаж старого моста выполнили в этом году.

И вот спустя почти три года новый мост готов принять как пешеходов, так и автовладельцев. Новая переправа стала длиннее прежней почти на 20 метров.

- Состоящее из трех пролетов 750-тонное мостовое сооружение из сталежелезобетона размещается на четырех бетонных опорах, располагающихся на буронабивных сваях. Длина вновь построенного моста – более 190 метров, ширина – порядка 15 метров. Он включает в себя две полосы движения, полосы безопасности и тротуары. Мост оборудован освещением, украшен архитектурно-художественной подсветкой, - сообщили в Росавтодоре.

Первыми по новому мосту проехали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и принимавший работу директор Мурманского филиала Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин. Глава региона поздравил жителей Мурманска, Колы и близлежащих поселков с завершением строительства необходимого всем объекта.

Пешеходный переход между улицами Моисеева и Душенова сдали только в ноябре 2022-го. Фото: Правительство Мурманской области

- Мост через реку Тулому имеет очень большое значение, он сокращает транспортную цепочку до Причального и Туломы, что очень важно для этих населенных пунктов. В этом году мы завершили ремонт моста через реку Умбу, в прошлом году – мост в Териберке. Привлекаем и федеральные, и региональные средства, чтобы заниматься не только дорогами, но и ремонтом мостов, – это наша программа, – подчеркнул Андрей Чибис.

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин пояснил, что мосты, искусственные сооружения и путепроводы стали приоритетом дорожных работ в Заполярье. Сейчас на полуострове насчитывается 271 мост и путепровод, и все они требуют пристального внимания.

- В этом году мы сосредоточились на мостах, и на эти цели было направлено порядка 350 миллионов. Практически завершились работы по путепроводу на трассе Заполярный – Сальмиярви, начата реконструкция моста через реку Мартимъявр. В следующем году мы планируем еще больше нарастить объем финансирования, которое направляем на эти цели. В планах – работы по мосту в Ловозере, проведение комплексного ремонта моста через реку Кети, – сообщил Юрий Сердечкин.

Какова цена?

Так как благодаря новому мосту возобновилось сообщение с западным берегом Колы, расписание движения общественного транспорта возвращается к тому, что действовало два года назад. По прежним маршрутам с 25 ноября будут курсировать пригородные автобусы №204, 205, 119, 109, 111 и 120, временно ездившие через объездные пути.

Цена поездок останется неизменной, за исключением автобуса № 120 Мурманск - Тулома, проезд в котором подорожает.

- На маршруте № 120 протяженность пути и стоимость проезда увеличатся, так как в период реконструкции автобус не заезжал в Колу, а теперь вновь будет это делать. Стоимость проезда на пригородном сообщении за 1 километр пути составляет 3,29 рубля, протяженность маршрута - 33,7 километра. Таким образом, стоимость поездки от поселка Тулома до мурманского автовокзала составит 111 рублей, - объяснили в региональном минтрансе.

С действующим расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Мост в Колвице тоже с нетерпением ждал своего часа. Фото: администрация Кандалакшского района

Мосты-долгострои

Некоторым мостам не так повезло, как их собрату в Туломе, например, переправе в Полярном, которую обещали сдать сначала в 2020 году, потом в прошлом, но этого не произошло из-за сбежавшего подрядчика и размывшего опоры паводка. Пришлось искать новую компанию.

Пешеходный переход между улицами Моисеева и Душенова сдали только в ноябре 2022-го.

- Подрядчик успел до снега закончить асфальтирование виадука, а затем смонтировал ограждение и светодиодное освещение. Сейчас идет комиссионное обследование объекта, – сообщил и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

После того как будут оформлены все необходимые документы, новый мост будет введен в эксплуатацию. Открытие пешеходной переправы позволит значительно сократить путь между двумя районами Полярного.

Мост в Колвице тоже с нетерпением ждал своего часа. Его никак не могли построить пять лет. Переправу, на которую выделили 43 миллиона рублей, должны были сдать 1 сентября этого года (ранее срок не раз переносили), однако подрядчик в очередной раз сорвал сроки. Сейчас мост почти готов к официальному открытию.

На данный момент закончено асфальтирование подъездных путей, остались последние штрихи - покраска опор.

- По мосту открыто временное движение, пока не подписаны все официальные документы. Им уже пользуются как пешеходы, так и автовладельцы. До Нового года планируем заплатить подрядчику, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

Также не первый год просят сделать нормальный мост жители Апатитов и Кировска. Весной северяне сталкиваются с проблемой - не могут проехать на кладбище, так как талые воды размывают отсыпную дорогу через реку Белую.

Строительство моста еще не началось, однако на сайте госзакупок появился аукцион на разработку проектно-сметной документации для создания переправы. Стоимость работ оценили в 5 миллионов рублей. Придется запастись терпением, так как раньше чем через год мост вряд ли появится.

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