В Баренцевом море две баржи сели на мель во время волнения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Баренцевом море готовится спасательная операция после того, как 24 ноября в районе пролива Карские ворота на мель сели две баржи. Все случилось около 16.16.

- Суда сели на мель в результате сильного волнения в Баренцевом море. Буксирное судно «ПАК» находится в дрейфе в районе барж, на борту - 10 человек. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сейчас к месту происшествия идет аварийно-спасательное судно. Также надзорное ведомство проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru