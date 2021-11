Туроператоры и СМИ открыли «Сердце Кольского полуострова»

При поддержке Федерального агентства по туризму и комитета по туризму Мурманской области для гостей организовали двухдневную программу, каждый этап которой был не случайным. Фото: ПАО «ФосАгро»

Если еще сравнительно недавно Кировск в основном мелькал в новостях об экономике, как город трудовых подвигов горняков, то сейчас о нем все чаще говорят как о туристической жемчужине России. Хибины входят в топ-10 лучших мест для катания на лыжах и сноуборде, «Снежная деревня» попала в Книгу рекордов России, а на днях откроется уникальный панорамный ресторан на склоне горы Айкуайвенчорр. Увидеть все, чем гордится Кировск, смогли представители крупнейших российских и зарубежных туристических компаний и федеральных СМИ в рамках пресс-тура «Сердце Кольского полуострова».

Комфорт размещения

При поддержке Федерального агентства по туризму и комитета по туризму Мурманской области для гостей организовали двухдневную программу, каждый этап которой был не случайным. Даже место размещения участников пресс-тура – гостиница «Северная» - было таким, чтобы они могли оценить заполярную инфраструктуру.

Стоит отметить, что около десятилетия назад, когда туризму не придавали такого большого значения, как сейчас, многие объекты были не в лучшем состоянии. Им требовался не только ремонт, но и обновление «начинки». Привести их в порядок стало возможным благодаря инвестициям компании «ФосАгро».

В частности, преобразился санаторий «Тирвас», в котором можно не только жить с комфортом, но и поправить свое здоровья при помощи различных медицинских процедур, а также отдохнуть в бассейне с панорамными окнами. Или побегать на лыжах на одноименном стадионе.

В 30 минутах на машине от Кировска, на берегу Имандры, находится база отдыха «Лесная», выполненная в финском стиле, которая идеально подходит для семейного отдыха. Здесь можно провести время вдали от городской суеты, среди красивой природы, при этом со всеми удобствами в виде кухни, санузла, душа и т. д. Тем, кому одного созерцания мало, готовы предложить различные развлечения, например, катание на снегоходах.

- На мой взгляд, это комфортный отдых для детей и семей с детьми, больших дружных компаний. Как представитель туроператора, я могу сделать вывод, что это идеальное место для туристов, которые выбирают поездку на несколько дней, для тех из них, кто ищет комфортные номера и выбирает приятное место для отдыха, - поделилась впечатлениями руководитель группы по продукту туроператора TUI Екатерина Пашкина.

Объем инвестиций ФосАгро в инфраструктуру курорта составляет в среднем около 500 миллионов рублей в год. Фото: ПАО «ФосАгро»

Яркость эмоций

«Снежная деревня» у подножия горы Вудъяврчорр, о которой говорят не только в России, но и за пределами страны, пока только строится и будет готова к Новому году. А пока участники пресс-тура смогли увидеть, пожалуй, главную туристическую гордость Кировска – горнолыжный курорт международного уровня «Большой Вудъявр». Среди его титулов и топов есть звание самого высокогорного на Северо-Западе нашей Родины.

30 километров трасс с перепадами высот до 600 метров - от несложных для новичков до увлекательных для профессионалов и подходящих для соревнований разного уровня. Помимо освещения на склоне теперь есть и искусственное оснежение, благодаря которому сезон катания теперь можно открывать примерно на месяц раньше, чем мы привыкли.

Объем инвестиций "ФосАгро" в инфраструктуру курорта составляет в среднем около 500 миллионов рублей в год. Благодаря этому интерес к «Большому Вудъявру» вырос за пять лет с 50-60 тысяч человек за сезон до 250 тысяч.

Представитель немецкого туроператора Jost Touristik Леонид Неделин в юности увлекался лыжным спортом и приезжал в Кировск в 1987 году. И он сравнил советский город с современным российским.

- Это день и ночь. Тогда не было ничего, а сейчас есть практически все для комфортного занятия лыжами – как беговыми, так и горными. Все, что я увидел – очень здорово, - поделился впечатлениями Леонид Неделин.

А в этом году гостей курорта ждет еще и панорамный ресторан «Плато» на вершине Айкуайвенчорр. Перефразируя Чехова, можно сказать, что здесь прекрасно все - вид на Хибины, блюда Арктической кухни и атмосфера. Для посещения скоро откроются бар, ресторан и бистро.

- Ресторан просто шикарный. До сегодняшнего дня я не увлекался горнолыжным спортом, но то, что я сегодня увидел, заставляет задуматься о смене приоритетов и, может быть, попробовать сноуборд или горные лыжи, - отметил менеджер-координатор компании-туроператора «Ден Рус» Александр Ивахненко.

Участники пресс-тура отметили, что одно из преимуществ Апатитско-Кировской агломерации в части туризма в том, что до нее легко добраться. Фото: ПАО «ФосАгро»

Быстрый перелет

Также гости оценили гостеприимство музейно-выставочного центра «Апатит» с его уникальной коллекцией кольских минералов и экспозициями об истории освоения Хибин и развития Кировского филиала АО «Апатит» - крупнейшего в стране горно-обогатительного комбината, продукцией которого является высокосортный апатитовый концентрат. Также гости посетили уголок лета среди зимы - Полярно-альпийский ботанический сад-институт.

Участники пресс-тура отметили, что одно из преимуществ Апатитско-Кировской агломерации по части туризма в том, что до нее легко добираться. Около двух часов на самолете из Москвы или Санкт-Петербурга, и ты в аэропорту «Хибины», который также заметно преобразился в последние годы, а в скором времени пройдет его большая реконструкция. С 2013 года компания «ФосАгро» направила на развитие воздушной гавани 1 миллиард рублей.

- Мне очень понравился сам аэропорт и впечатлили перспективы его развития, - говорит корреспондент онлайн-журнала «Foodica» Нина Макагон. – Мы посмотрели, как он будет выглядеть в самом ближайшем будущем, и эти планы, признаюсь, поражают. Надеюсь, что с их реализацией туристический поток в Кировск будет только расти.

Новогодние праздники уже на носу, и места в гостиницах и отелях Кировска разлетаются как горячие пирожки. А это один из показателей того, что курорт развивается. При поддержке градообразующей компании реализуются планы по расширению инфраструктуры, ведь туристов с каждым годом будет все больше.

СПРАВКА

Участниками пресс-тура «Сердце Кольского полуострова» стали представители компаний SDT Travel, Jost Touristik, Via Hansa & Borealis, «Интурист», «Ден Рус», «Ампарус Тур», TUI и «Дельфин» и авторы таких журналов, как The Village, Foodica, «Ресторановед», «Лиза», «Журнал Аэрофлот», «Вокруг света», интернет-порталов «Живая карта», Tu-tu.ru и Plus One.

