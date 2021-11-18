Фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita» пройдет в Музыкальном театре Карелии в третий раз

артистка Музыкального театра Эльвина Муллина

Театр проводит этот фестиваль уже в третий раз, и последние два года из-за пандемии его организация проходит в непростых условиях. Тем не менее все вопросы, связанные с формированием программы, уже решены, все исполнители подтвердили свое участие, и продажа билетов на фестиваль идет полным ходом. Центральное событие – участие в фестивале мировых звезд, солистов Мариинского театра Татьяны Сержан и Владислава Сулимского. В гала-концерте фестиваля выступят также артисты Молодежной оперной программы Большого театра. Музыкальный театр Карелии представлен в афише фестиваля сольным концертом заслуженной артистки Карелии Эльвины Муллиной и концертным исполнением оперы Леонкавалло «Паяцы».

Безусловно, центральным событием фестиваля станет участие в нем мировых оперных звезд – солистов Мариинки Татьяны Сержан и Владислава Сулимского. Оба этих исполнителя входят в мировой топ-лист оперных голосов, исполняют ведущие партии на лучших сценах Европы и Америки. Увидеть и услышать их в Петрозаводске – редкая возможность прикоснуться к столичному оперному миру.

Прекрасное сопрано Татьяны Сержан (кстати, она выпускница Петрозаводского музыкального училища) можно будет услышать 28 ноября в спектакле «Сельская честь», где она исполнит главную женскую партию. «Татьяна Сержан пела все премьеры итальянских опер последних лет в Мариинском театре. Эти партии певица готовила с дирижером Риккардо Мути, иконой итальянского стиля. «Сельскую честь» она пела во многих театрах мира, и для нас ее участие в спектакле Музыкального театра Карелии ценно и волнующе», – отмечает музыкальный руководитель фестиваля, главный дирижер Музыкального театра Карелии Михаил Синькевич.

Лауреат премий «Онегин», Casta Diva, «Золотой софит» баритон Владислав Сулимский выйдет на карельскую сцену в гала-концерте, который 26 ноября откроет фестиваль. Знатоки вокального искусства считают Владислава Сулимского лучшим баритоном итальянской оперы, сегодня это один из самых ярких и востребованных российских оперных исполнителей.

Участниками гала-концерта станут также артисты Молодежной оперной программы Большого театра меццо-сопрано Виктория Каркачева, сопрано Мария Мотолыгина и бас Алексей Кулагин. Каждый из них идеально отвечает идее фестиваля «OperaVita», призванного знакомить слушателей с оперными артистами нового поколения, уже добившимися больших профессиональных успехов. У каждого из трех молодых певцов за плечами – победы на престижных международных конкурсах, а впереди – большой путь на оперной сцене. «Застать звезду в начале своего профессионального сияния – это большой интерес и большая интрига, ибо из нее впоследствии может вырасти и звезда мирового масштаба – новая Образцова, Вишневская или Охотников», – считает известный российский музыкальный критик Владимир Дудин. Сам он не в первый раз станет гостем фестиваля, на этот раз не только с экспертной миссией, но и с просветительской – в программу фестиваля включена его лекция о современной опере.

«ОпераVita» также представит зрителям сольный концерт заслуженной артистки Карелии Эльвины Муллиной «Эволюция сопрано» и премьеру – концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы».

«Фестиваль «ОпераVita», который мы проводим уже в третий раз, – это реальная возможность дать нашему «нестоличному» городу почувствовать себя столицей мировой оперы, – говорит директор Музыкального театра Елена Ларионова. – Та высокая планка исполнительства, которую демонстрирует фестиваль, и для зрителей, и для самого Музыкального театра Карелии выступает реальным индикатором качества оперного искусства и собственного существования в нем».

Фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita» проводился в Петрозаводске в 2019 и в 2020 году, в 2021 году его события проходят с 26 ноября по 5 декабря. В 2022 году проведение фестиваля запланировано на конец ноября.

Министерство культуры Республики Карелия