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Происшествия18 ноября 2021 7:30

Бывшего и.о. министра образования Архангельской области отправили в колонию за развратную переписку со школьницами

Чиновник присылал девочкам ссылки на порнографические ролики
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На время расследования Гнедышев находился под домашним арестом, дело отправлялось на дорасследование, так как суд признал обвинительное заключение составленным с нарушением. Фото: Администрация города Архангельска

На время расследования Гнедышев находился под домашним арестом, дело отправлялось на дорасследование, так как суд признал обвинительное заключение составленным с нарушением. Фото: Администрация города Архангельска

Октябрьский районный суд Архангельска огласил приговор бывшему и.о. министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву. Чиновника обвиняли сразу по двум уголовным статьям: за совершение развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

49-летний Гнедышев завел в «ВКонтакте» несколько страниц под вымышленными именами. Его интересовали несовершеннолетние девочки, с которыми он вступал в переписку. Разговоры мужчина вел совсем не детские, а интересовался интимными подробностям, а одной даже скинул ссылку на порнографический ролик. Первый отдел по расследованию особо важных дел установил, что чиновник, занимавший на тот момент пост и.о. министра вместо ушедшего в отставку Олега Полухина, успел пообщаться с тремя девочками от 12 до 16 лет.

На время расследования Гнедышев находился под домашним арестом, дело отправлялось на дорасследование, так как суд признал обвинительное заключение составленным с нарушением. Свою вину он признавал только частично.

Ведомство просило для чиновника более суровое наказание – 8 лет колонии, а вот защита настаивала на условном сроке. Фото: Правительство Архангельской области

Ведомство просило для чиновника более суровое наказание – 8 лет колонии, а вот защита настаивала на условном сроке. Фото: Правительство Архангельской области

- Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены в части. Гнедышев взят под стражу в зале суда, - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Ведомство просило для чиновника более суровое наказание – 8 лет колонии, а вот защита настаивала на условном сроке.

СПРАВКА «КП»

Юрий Гнедышев пришел в педагогику в 23 года. В 1995 году начинал как учитель математики, физики, информатики в школе №29, затем перешел в физико-математический лицей № 17 Северодвинска, где его повысили до заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе. В 2011 стал директором Северодвинской городской гимназии. В 2017 году перешел работать в министерство образования и науки Архангельской области, где стал заместителем министра - начальником управления развития системы образования Архангельской области. В августе 2020 года стал и.о. министра, а уже в октябре его задержали.

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