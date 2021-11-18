Бывшего и.о. министра образования Архангельской области отправили в колонию за развратную переписку со школьницами

На время расследования Гнедышев находился под домашним арестом, дело отправлялось на дорасследование, так как суд признал обвинительное заключение составленным с нарушением. Фото: Администрация города Архангельска

Октябрьский районный суд Архангельска огласил приговор бывшему и.о. министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву. Чиновника обвиняли сразу по двум уголовным статьям: за совершение развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

49-летний Гнедышев завел в «ВКонтакте» несколько страниц под вымышленными именами. Его интересовали несовершеннолетние девочки, с которыми он вступал в переписку. Разговоры мужчина вел совсем не детские, а интересовался интимными подробностям, а одной даже скинул ссылку на порнографический ролик. Первый отдел по расследованию особо важных дел установил, что чиновник, занимавший на тот момент пост и.о. министра вместо ушедшего в отставку Олега Полухина, успел пообщаться с тремя девочками от 12 до 16 лет.

На время расследования Гнедышев находился под домашним арестом, дело отправлялось на дорасследование, так как суд признал обвинительное заключение составленным с нарушением. Свою вину он признавал только частично.

Ведомство просило для чиновника более суровое наказание – 8 лет колонии, а вот защита настаивала на условном сроке. Фото: Правительство Архангельской области

- Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены в части. Гнедышев взят под стражу в зале суда, - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Ведомство просило для чиновника более суровое наказание – 8 лет колонии, а вот защита настаивала на условном сроке.

СПРАВКА «КП»

Юрий Гнедышев пришел в педагогику в 23 года. В 1995 году начинал как учитель математики, физики, информатики в школе №29, затем перешел в физико-математический лицей № 17 Северодвинска, где его повысили до заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе. В 2011 стал директором Северодвинской городской гимназии. В 2017 году перешел работать в министерство образования и науки Архангельской области, где стал заместителем министра - начальником управления развития системы образования Архангельской области. В августе 2020 года стал и.о. министра, а уже в октябре его задержали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru