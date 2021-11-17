Как урок краеведения

Участникам квеста надо было найти орден Трудового Красного Знамени. Он есть на Пяти Углах и у проходной порта. Фото: Полина Селиванова

Это уже не дебют, а, кажется, добрая традиция. Мурманский морской торговый порт и «КП»-Мурманск» второй год подряд проводят квест для северян, посвященный дню рождения столицы Заполярья. 4 октября город-герой отметил 105-летие, а вот ММТП еще 1 сентября отпраздновал 106-летие. И мы предложили всем желающим найти и сфотографировать по нашим подсказкам места, которые символичны, а некоторые еще и связаны с портом.

Участие в нашем четырехнедельном марафоне приняли свыше 100 человек, увы, не все смогли отгадать нужные места и выполнить задания. Но мы благодарим каждого, кто пытался, и надеемся, что наши задачки оказались увлекательным уроком краеведения. Забегая наперед, скажем, что мурманчанка Анастасия Олехова прошла все этапы квеста, причем стала первой его участницей, но не все места сфотографировала правильно. Несмотря на это, она получает приз ММТП за волю к победе и любовь к родному городу.

Фото: Константин Матюкевич

- Моя бабушка в свое время трудилась в порту, занималась бумажной работой, и любила рассказывать, как выходила в темноте, чтобы отнести документы в другое здания, и буквально застревала на месте, увидев огромные суда, сияющие огнями. Она все время говорила: «Не будет этих огней, не будет и города», - поделилась с нами Анастасия.

Победителем нашего квеста стала медсестра детской больницы Полина Селиванова. Она узнала о нем от подруги, но подумала, что первые два задания слишком сложные. А потом все же решила, что трудностей бояться не надо.

Первое место - Полина Селиванова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Все дальнейшие задания были легче. Я даже поймала себя на мысли, что жду, когда же будет пятница и я узнаю новые. Больше всего мне понравилось третье задание. Я пошла фотографировать памятник «Паруса мечты» и бюст Ляхницкого к морвокзалу. Был выходной день, но народу мало. А погода стояла чудесная! Я почти час смотрела на большие суда, которые в тот день были на швартовке рядом с «Лениным», а потом как-то быстро стемнело, и я не могла оторвать взгляд от кранов торгового порта: оказывается, они с подсветкой! А я раньше как-то и не замечала, - рассказывает Полина.

Второе место - Константин Матюкевич. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Второе место в нашем конкурсе занял ведущий инженер-электроник отдела информационных технологий «Мурманэнергосбыта» Константин Матюкевич. Ему также о квесте рассказал друг.

- Честно говоря, ни одно задание не показалось сложным, а вот новую информацию для себя узнал: например, что Художественный музей – не самое старое здание Мурманска. Оказалось, что таковым является дом-склад на Траловой улице, - рассказал «КП» Константин Матюкевич. – Очень рад, что одним из подарков стала книга, выпущенная к 105-летию ММТП. Прочитаю с удовольствием, чтобы узнать больше о родном крае.

Третье место в квесте заняла Анастасия Галишникова.

Третье место - Анастасия Галишникова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Хорошо, что ваш квест можно было пройти без QR-кода, - смеется Анастасия. – А если серьезно, то сейчас, когда многие конкурсы сводятся к «сделай репост, подпишись на нас», такие мероприятия очень нужны. Все места, которые надо было сфотографировать, были в центре города - легко доехать. И погулял, и что-то новое узнал!

Не успели мы подвести итоги квеста, как уже получили вопросы от читателей: а будет ли такой квест еще?

- Мы очень рады, что совместными усилиями организовали краеведческий квест, который нашел отклик у мурманчан. Знание и сохранение истории создают основу нашей современной жизни и помогают найти дорогу в будущее! - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

И.о. редактора «КП»-Мурманск» Мария Пашенкова и коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Вместе с нашими победителями мы составили топ-4 самых интересных вопросов нашего квеста.

1. В 1966 году Мурманский морской торговый порт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Такой же почетной наградой отмечен и Мурманск. Посмотрите в центре города по сторонам: где мы можем увидеть изображение этого ордена? Подсказка: иногда глаза стоит поднять повыше. Также найти его вы сможете там, где начинается Мурманский морской торговый порт.

2. Этот Герой Советского Союза ушел на фронт прямо с Мурманской судоверфи, а домой не вернулся. Когда скульпторы обратились к его родным за фото, по которому можно было бы сделать скульптуру, то оказалось, что есть только карточка на пропуск на верфь. По ней и создали первую оригинальную скульптурную композицию в Мурманске. Силами портовиков была реконструирована территория возле памятника. Догадались, о каком герое идет речь? (Анатолий Бредов)

3. Порт = спорт. ММТП активно поддерживает развитие спорта и физической культуры в регионе, в том числе команду по хоккею с мячом «Мурман». К слову, самую северную в мире профессиональную команду по хоккею с мячом! Нетрудно догадаться, где тренируются спортсмены и выступают в домашних матчах. Подсказка: раньше этот стадион назывался «Пищевик», а 22 июля 2021 года он отметил юбилей – 80 лет! (стадион «Строитель»)

4. В октябре 2020 года в Мурманске появилась новая достопримечательность с красивым названием «Паруса мечты». Ее автором стал молодой скульптор из Москвы Владимир Убасев. Монумент открыли в честь 105-летия со дня основания Мурманского морского торгового порта. «Паруса мечты» - это памятник экипажу яхты «Любовь», на борту которой в 1915-1916 годах проводились геодезические исследования Кольского залива, следствием которых стал выбор места, где в будущем был заложен порт и город Мурманск. Находится монумент в символическом месте. Уже догадались, где? (у морского вокзала)

А этот вопрос стал самым… сложным! И знаете, где участники нашли подсказку? В нашей статье за 2019 год!

В сентябре 2021 года в Мурманске благодаря ММТП появилась еще одна детская площадка (ранее по соседству порт помог создать спортивную площадку). Найти ее просто – она расположена в одном из самых старых переулков Мурманска. Свое название он получил потому, что там в 20-е годы проходили водопроводные трубы от Семеновского озера. (Водопроводный переулок)

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