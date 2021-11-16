Кировск открывает всероссийский лыжный сезон

Победители соревнования получат денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей. Фото: Александр Тимощук

На несколько ближайших дней Кировск станет лыжной столицей России. С 17 по 21 ноября здесь пройдут соревнования «Хибинская гонка», открывающие всероссийский календарь лыжных гонок FIS, участие в которой примут более 300 спортсменов из 22 регионов России.

Причем в нынешнем году, в отличие от прошлых, Кировск мало зависит от капризов погоды. На лыжном стадионе «Тирвас», где традиционно проходят эти соревнования, теперь есть система искусственного оснежения. Программа «Хибинской гонки» более чем насыщена – по две дистанции для мужчин и женщин классическим и свободным стилем со свободным и раздельным стартами.

Внушительна и сумма призового фонда, который как всегда, обеспечили компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Победители соревнования получат денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: ПАО ФосАгро

Кроме того, компанией «ФосАгро» организованы мастер-классы для воспитанников спортивных школ Кировска и Апатитов и лыжной секции АНО «ДРОЗД-Хибины». Их проведут настоящие легенды советского и российского спорта.

Это – «король лыж», великий советский спортсмен Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион Лейк-Плесида и Калгари, в активе которого есть и серебряная олимпийская медаль.

В разные годы золото и награды другого достоинства нашей стране добывали также именитые гости «Хибинской гонки»: Михаил Девятьяров, Сергей Крянин и Евгений Дементьев. Получить спортивные уроки от таких мастеров – мечта всех юных лыжников.

Особо отметим, что лыжные состязания в Кировске пройдут со строгим соблюдением всех антиковидных мер и требований.

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