Бюджетный комитет Госдумы одобрил социально значимые поправки «Единой России»

Более 3,6 млрд рублей заложено на ремонт дорог. Фото: Пресс-служба ЕР

Во время заседания комитета Госдумы по бюджету 15 ноября депутаты одобрили поправки ко второму чтению бюджета, которые были внесены по инициативе «Единой России» и поддержаны правительством страны. Будет выделено больше денег на социальную и молодежную политику, общественные организации и другие направления.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева «Единая Россия» оставила неизменными свои приоритеты, направленные на поддержку семей с детьми, защиту отдельных категорий граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения. Главный финансовый документ страны должен играть фундаментальную роль при ее развитии. Он призван отражать все необходимые социальные гарантии, пишет nashgorod.ru

«Наша задача – добиться, чтобы бюджетные средства дошли до каждого человека», - пояснил Медведев.

После дискуссий и обсуждений в «Единой России» сделали вывод о том, что необходимо нарастить объем средств, отпускаемых государством на социальную и молодежную политику, поддержку общественных организаций. Также нуждаются в средствах для дальнейшего развития российское село и инфраструктура. Поправки, предложенные партией, должны способствовать реализации целого ряда программ. Например, чтобы обеспечить жильем инвалидов, которые были поставлены на учет до 1 января 2005 года, дополнительно предлагается направить около семи миллиардов рублей.

Программа, предусматривающая помощь в долговременном уходе за пожилыми людьми, встанет российскому бюджету почти в полтора миллиарда рублей.

2,3 миллиарда рублей по предложению «Единой России» планируется выделить дополнительно на сферу здравоохранения. На такую сумму будут приобретены медикаменты для ВИЧ-инфицированных. И тогда лекарственная помощь станет доступна 95 процентам пациентов данного профиля.

Дополнительно 20 миллиардов рублей каждый год единороссы предлагают выделять на цели, связанные с ремонтом региональных дорог. Сейчас на это закладывается в бюджете 30 миллиардов рублей ежегодно.

Сайт ER.ru информирует, что благодаря инициативам «Единой России» госрасходы на социально значимые цели в 2022-2024 годах увеличатся на 107 миллиардов рублей. Как отмечает министр финансов РФ Антон Силуанов, поправки, предложенные «Единой Россией», должны способствовать поддержке людей и росту экономики страны. По его словам, в бюджете необходимые средства найдутся. «Мы это отработаем на площадках Государственной думы», - сказал он.

“Поправки ко второму чтению бюджета, внесенные фракцией «Единая Россия» в Государственной думе, и утвержденные бюджетным комитетом, актуальны и для нашего региона. Благодаря инициативам и предложениям жителей Мурманской области фактически нам удалось сформировать по-настоящему народный бюджет. Самые приоритетные запросы трансформированы в реальные финансовые обязательства, которые сегодня активно обсуждаются при принятии областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Более 3,6 млрд рублей заложено на ремонт дорог. Особое место в проекте бюджета занимает создание новых и реконструкция уже имеющихся на территории региона спортивных объектов. Мы продолжим создавать физкультурно-оздоровительные комплексы, развивать инфраструктуру для занятий зимними видами спорта в малых населенных пунктах. Объем консолидированного бюджета по этому направлению составляет более 1,9 млрд рублей”, - прокомментировала председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Мурманской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Просоленко.

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