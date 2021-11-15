Детская деревня SOS-Кандалакша провела для подопечных встречу со следователем

В беседе принял участие следователь следственного отдела Кандалакшского района Мельников К.Ю. Фото: Виктор Радаев.

12 ноября в целях реализации проекта «Непростая тема», поддержанного Фондом президентских грантов, для ребят из Детской деревни SOS-Кандалакша, внешних приемных семей, а также для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег», состоялась профилактическая беседа об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом РФ за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В беседе принял участие следователь следственного отдела Кандалакшского района Мельников К.Ю.

Общение со следователем прошло в рамках проекта "Непростая тема". Фото: Виктор Радаев.

Представитель правоохранительных органов разъяснил участникам встречи, что вред, причиненный ребенку в результате насильственных действий, приводит к отклонениям в нравственном и психофизическом развитии и представляет угрозу для социализации ребенка в будущем. Детям, пережившим насилие, всегда требуется длительная психотерапевтическая помощь. По этой причине преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным явлением и представляют собой наиболее опасную форму антисоциального поведения.

Вся беседа с подростками строилась на конкретных примерах. Фото: Виктор Радаев.

Вся беседа с подростками строилась на конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности следователя, чем вызывала большую заинтересованность у подростков. В конце встречи ребята смогли задать следователю интересующие их вопросы.

По данным МВД РФ, за последние годы отмечается рост изнасилований или домогательств в отношении несовершеннолетних, причем основная доля преступлений совершается в родных семьях.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

Детская деревня благодарит Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег» за активную поддержку проекта «Непростая тема».

Руководитель проекта Радаев Виктор

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru