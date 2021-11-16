Школьники Мурманской области могут получить «Билет в будущее»

Всем школьникам Мурманской области представилась возможность получить «Билет в будущее». Фото: Бессонова Надежда.

Всем школьникам в Мурманской области представилась возможность получить «Билет в будущее».

С сентября 2021 года в регионе реализуется федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» для обучающихся 6 - 11 классов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

В Мурманской области проект реализуется уже третий год, и формат его претерпел некоторые изменения. Так, проходит он теперь при поддержке Фонда гуманитарных проектов, а верификация площадок и регистрация участников стала проще.

В Мурманской области проект реализуется уже третий год, и формат его претерпел некоторые изменения. Фото: Бессонова Надежда.

Региональным оператором проекта второй год подряд является Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота.

В 2021 году школьникам доступны профессиональные мероприятия по двум десяткам компетенций на 16 площадках.

В проекте участвуют 55 образовательных учреждений Мурманской области. Более 3000 учащихся зарегистрированы на цифровой платформе проекта. Для них доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий (рабочих тетрадей). Также для всех желающих на платформе доступны «примерочная профессия», игровые тесты, битесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах.

В рамках проекта педагогами-навигаторами организовано и проведено более 50 профориентационных уроков. Фото: Бессонова Надежда.

В рамках проекта педагогами-навигаторами организовано и проведено более 50 профориентационных уроков. Более 140 учащихся посетили профессиональные пробы. 326 школьников получили рекомендации по выбору профессии.

В 2021 году пробу и онлайн-диагностику можно будет пройти до 30 ноября на сайте.

Виктория Федорова

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