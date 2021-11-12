"Обокрали отца-одиночку": по Мурманску блуждает слезливая история-фейк

Ни для кого не секрет, что доверять первой попавшейся информации в Интернете не стоит, учитывая, сколько кругом шарлатанов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

12 ноября в паблике "Мурманск" появился пост о попавшем в беду мужчине, которого якобы обокрали у мурманской детской поликлиники на улице Полярные Зори.

- Из синего грузового автомобиля вытащили сумку, в которой были документы и деньги. Я один воспитываю сыновей, там были все наши деньги... Если тот, кто поднял ее, прочтет это, пожалуйста, верни хоть документы, будь человеком! Восстановлением заниматься физически не успею, и будет непросто, так как мы приезжие. Понимаю, что глупо просить, но деньги нам тоже очень нужны. Из-за локдауна пока сижу без работы, сберегал деньги сыну на день рождения, а тут такое. Очень прошу отнестись с пониманием к моей проблеме. Будьте людьми, подкиньте хоть документы или же позвоните по номеру, - такой рассказ опубликовали в мурманской группе.

Также был указан телефон якобы попавшего в беду отца.

Однако в душещипательной истории пользователи быстро распознали фейк и менее чем через полчаса пост удалили. Как выяснили журналисты "КП"-Мурманск", сообщения с таким же текстом уже неделю гуляют по пабликам самых разных городов. Номер, на который просит звонить "бедолага", зарегистрирован в Хабаровском крае. Сколько не звони, на другом конце - ни ответа, ни привета. "Данный вид связи не доступен для абонента", - говорит женщина-автоответчик. Чего в таком случае добивались мошенники, остается загадкой...

Ни для кого не секрет, что доверять первой попавшейся информации в Интернете не стоит, учитывая, сколько кругом шарлатанов, готовых нажиться за счет доверчивых людей, выбив из тех слезу подобными байками. В первую очередь, стоит пробить источник информации, проверить отзывы на телефонный номер. Например, в Google. Еще один вариант - дождаться комментариев под постом. Возможно, кто-то из пользователей уже натыкался на подобные "разводы" и предупредит остальных.

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