Где находится "гора Соловарана"?

Баннер повесили, чтобы закрыть некрасивое ограждение. Фото: Арктический обозреватель

Помните советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» и знаменитую фразу маленького героя: «И так сойдет!»? Именно она очень хорошо иллюстрирует ситуацию с баннером в Коле. Он не так давно появился возле одного пустыря с разными хозпостройками. Издалека все хорошо – старые фотографии, рисунки, исторический текст. Но если подойти поближе, становится понятно, что ошибки по пальцам одной руки сосчитать не получится.

«На горе Соловаране» (правильное название – Соловарака. – Ред.), «девизион», «храм преподобного Варлаама каретского» (Варлаама Керетского. – Ред.), «Кола становиться» и многие другие ляпы сфотографировали и выложили в интернет, ведь сейчас социальные сети гораздо быстрее доносят до чиновников проблемы, чем официальные обращения, на рассмотрение которых отводят 30 дней.

И безграмотный текст заметили. На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис спросил у главы администрации Кольского района Александра Лихолата, кому надо поставить «двойку» по русскому языку.

- Это не баннер: закрыли аварийную стенку. Когда открывали музей, у частного предпринимателя не было средств, чтобы отремонтировать ограждение. Это бывшая макаронная фабрика, поэтому решили закрыть длинным баннером. Производство выполняли где-то в Москве. Какая тематика должна быть? Конечно же, наша история, Кольский острог, и где-то были допущены ошибки. Мы уже обсудили с жителями реконструкцию проспекта Советского, и эта большая территория [закрытая баннером] вошла в планы реконструкции со следующего года. Это такая крепостная стена, длина 40 метров где-то. Конечно, сегодня можно зарисовать и еще испортить, он [баннер] не несет ни исторической, ни образовательной функции, потому что находится во дворе, потом идет парковка, и кто-то, ну очень внимательный, прочитал, вычитал какие-то ошибки. Я не думаю, что есть смысл сейчас его снимать, переделывать. В следующем году мы добротно сделаем совместно с предпринимателями эту стенку, - рассказал Александр Лихолат.

Получается, что баннер повесили для галочки. Это как в другом мультфильме – «Трое из Простоквашино»: «От этой картины на стене очень большая польза — она дырку на обоях загораживает!». Но тогда не лучше ли было сделать баннер с принтом кирпичной стены или еще каким?! Ведь раз украшаете его исторической справкой, то будьте готовы, что подойдут и прочитают. И за сердце схватятся. Или словарь…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек. Неизвестные выгрузили их стопками на улице Ломоносова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru