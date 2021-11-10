От дискотеки до «мозгобойни»: В Кировске прошел молодежный форум «ЭтноМурман»

Мероприятия первого дня завершились обзорной экскурсией по Кировску и «Этнодискотекой», на которой участники исполнили танцы народов, проживающих в Мурманской области. Фото: Центр народов Севера

4 ноября, в День народного единства, в Кировском городском дворце культуры открылся III молодежный форум «ЭТНОМУРМАН» с информационно-образовательными площадками и опытными экспертами в сфере национальной и молодежной политики.

От имени правительства Мурманской области участников и гостей форума поприветствовал первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров. Он поздравил участников и подчеркнул роль молодежи в развитии гражданского общества, укреплении межнационального согласия, продвижении инновационных идей и проектов.

В мероприятии участвовала инициативная молодежь Заполярья. Северяне занимаются решением социально значимых задач в регионе вместе с представителями областных этнических сообществ, в том числе и саами из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Снежногорска, Колы, Ловозера, Ёнского и Лопарской.

- Форум позволяет обмениваться мнениями представителям активной молодежи, формировать молодое сообщество, которое может объединить свои усилия для гармонизации межнациональных отношений, - отметили в правительстве Мурманской области.

Участники мероприятия продемонстрировали уровень этнокультурной грамотности и ответили на вопросы Большого этнографического диктанта. Молодым лидерам было необходимо дать ответы на 30 тестовых вопросов, из которых 20 - на федеральную тематику, и выполнить 10 заданий, связанных с национальной спецификой каждого конкретного региона (см. «Конкретно»). Пятеро участников, которые ответили на вопросы диктанта первыми, получили памятные подарки.

Затем в рамках форума участники познакомились с лучшими региональными практиками в сфере молодежной политики и межнациональных отношений, встретившись с Николаем Качиным - кандидатом исторических наук, преподавателем Томского университета, членом экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятия первого дня завершились обзорной экскурсией по Кировску и «Этнодискотекой», на которой участники исполнили танцы народов, проживающих в Мурманской области.

Утром 5 ноября форум продолжился. Новый день открылся встречей с руководителем ивент-направления благотворительного фонда «Друзья» Аленой Оларь, которая рассказала участникам форума об эффективных методах организации мероприятия в сети для некоммерческих организаций.

Также молодых профессионалов ждала интерактивно-интеллектуальная игра в виде викторины «Этномозгобойня». Участникам предстояло показать свои знания в области истории народов России, их культуры и языков.

Третий день форума открылся встречей с руководителем Мончегорского агентства продвижения Анной Плехановой. Участники обсудили вопросы формирования брендов и способы продвижения Instagram-аккаунтов.

Представители активной молодежи Заполярья рассмотрели кейсы успешно реализуемых проектов в рамках «Этноярмарки». Фото: Центр народов Севера

Представители активной молодежи Заполярья рассмотрели кейсы успешно реализуемых проектов в рамках «Этноярмарки». Свои проекты представили родовая община КМНС «Лопарская», арт-парк «Таинственный лес» из Кировска, Русский культурный центр «Рябиновый край» из Мурманска.

Завершился форум 6 ноября торжественной церемонией и вручением сертификатов. Участники отмечают, что эмоций было море - всем очень понравилась насыщенная программа и интересные лекции спикеров.

- Особенно хочется отметить «Этнодискотеку». Было очень весело, несмотря на усталость, удалось расслабиться и здорово повеселиться! – поделилась участница Ольга в группе форума в соцсетях.

НАША СПРАВКА

Форум «ЭТНОМУРМАН» проводится в Мурманской области с 2019 года.

Его целями являются гармонизация межнациональных отношений, формирование совместного творчества молодежи с представителями нацкультур, повышение уровня знаний об истории культуры и быта народов Севера, успешная социализация каждого участника, ориентация на общечеловеческие, нравственные, моральные ценности и нормы, формирование этнической толерантности.

Участвуют в форуме молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет - инициативные представители молодежи Мурманской области, областных национальных (этнических) сообществ, ученые.

КОНКРЕТНО

Один из вопросов Этнографического диктанта, посвященный саами

Это слово является основополагающим в жизни саамов, с ним связан весь уклад жизни и верований этого народа. Что по-саамски означает «чаар»?

А. Солнце

Б. Тундра

В. Олень

Г. Огонь

Правильный ответ – «тундра».

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