Бизнес-завтрак 11 ноября в Петрозаводске

Гость бизнес-завтрака — Анна Черненкова, бизнес-тренер агентства недвижимости Century 21 Альфа. В продажах с 2010 года, по образованию специалист в сфере международных отношений, закончила ПетрГУ. За 11 лет работы в продажах прошла путь от линейного менеджера по продажам до регионального директора. Опыт в управлении продажами, основные направления: ритейл, продажа мебели, фешен-индустрия, продажа недвижимости. Цель встречи — найти ответ на вопрос, как и чему обучаться в продажах для быстрого достижения результатов. На встрече с Анной: — поговорим, как работают скрипты продаж, как нативно использовать скрипты для менеджеров; — что такое интуиция и как она помогает в продажах, поговорим о том, как устроен наш мозг; — рассмотрим понятия soft-skills и hard-skills; — какой подход в продажах работает: интуитивный или системный; — разберем инструменты контроля качества продающих консультаций; — поговорим про основные техники продаж. Встреча точно будет полезна для: — для предпринимателей, представителей бизнеса, руководителей и собственников компаний; — руководителей отделов продаж и коммерческих директоров, — менеджеров по продажам и всем кому по своей профессиональной деятельности приходиться продавать, презентовать, вести переговоры с клиентами в сферах B2C и B2B; — для всех, кто “не умеет” продавать и хочет разобраться в продажах, получить лайфхаки от практикующего бизнес-тренера по продажам; — для начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело; — всех, кто хочет познакомиться и пообщаться с гостем встречи. Встреча пройдет в формате бизнес-завтрака и неформального общения. Нетворкинг во время встречи — возможность познакомиться с другими предпринимателями и развивать сеть деловых контактов, найти партнеров и единомышленников для реализации новых проектов. Для посещения мероприятия действуют общие требования к посещению кафе и ресторанов: QR код или ПЦР тест или справка. Рекомендация для участников заранее предусмотреть эти требования. Место: G.25 BURGER BAR, Петрозаводск, ул. Максима Горького, 25 Время: 11 ноября, четверг 10:00-11:30 Модератор встречи: Роман Макаров, 7 (911) 403-48-07 Регистрация по ссылке: https://lorety.com/e/o0gJE7re