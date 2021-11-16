Неочевидная экономия: Как сохранить свои деньги и не прослыть скрягой

Принцип разумной экономии - искать выгодные предложения! Фото: Shutterstock

Экономить - с умом

Способов сохранить деньги на самом деле великое множество, но некоторые из них вместо пользы могут навредить. Допустим, вы всегда ходили на обед с коллегами, но из-за режима экономии стали носить еду с собой. Да, вы не тратитесь на бизнес-ланчи, но меньше общаетесь с коллегами в неформальной обстановке и выпадаете из компании. Так где же она, золотая середина, чтобы и привычки свои сильно не менять, и деньги копить? Ответ на этот вопрос простой: экономить нужно грамотно! Вот пример: в сентябре-октябре жители Мурманской области сэкономили более 8 млн рублей на поездках в общественном транспорте. Для этого им не пришлось менять свой образ жизни, достаточно было просто оплачивать проезд национальной платежной картой «Мир». И это далеко не единственный способ позаботиться о семейном бюджете.

Пользуйтесь кешбэком

Кешбэк - удобная и полезная вещь. Вы покупаете, а вам на счет возвращается часть ваших денег. Экономия налицо! Сегодня есть множество сервисов, позволяющих купить с кешбэком практически любой товар - от продуктов, одежды до билета на поезд или самолет. Как правило, для этого нужно зарегистрироваться на одном или нескольких порталах и получать назад свои законные проценты. Регистрация занимает несколько минут, а от покупателя не требуется соблюдать сложные условия и что-то дополнительно оплачивать.

Следите за скидками

Это не сложно, ведь любая компания старается донести до потребителя информацию о своих акциях и спецпредложениях. Главное, успеть воспользоваться выгодными условиями. К примеру, скидки на поездки в общественном транспорте Мурманской области, которые уже помогли сэкономить тысячам мурманчан, действуют до конца года. При оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка проезд в автобусах, маршрутках и троллейбусах Мурманской области стоит на 6 рублей дешевле. Мелочь? Возможно. Но если общественным транспортом пользоваться регулярно, экономия получается ощутимая. К слову, жители Мурманской области считать умеют и за время действия акции стали почти в 3 раза чаще оплачивать проезд национальными картами.

Заведите копилку

В идеале нужно откладывать до трети от своего дохода, но будем реалистами: хорошо, если от зарплаты вообще хоть что-то остается. На помощь приходят современные банковские сервисы, которые автоматически списывают средства в копилку в соответствии с вашими тратами и остатком на счете. В дополнение к таким сервисам можно завести накопительный счет и уже самостоятельно его пополнять. В отличие от вклада, с накопительного счета можно снимать деньги в любое время без потери процентов. Также счет можно и пополнять в любое время.

Покупайте в интернете

Один и тот же товар в магазине, торговом центре и на онлайн-витрине может сильно отличаться по цене. И продуктов это тоже касается. Суть в том, что интернет-магазину не нужно арендовать помещение, нанимать продавцов, кассиров, охрану, а значит, он может предлагать товар дешевле. Если же это маркетплейс, сайт, где есть много поставщиков, то на нем, скорее всего, можно найти разные цены на один и тот же товар. И выбрать самую привлекательную.