По ту сторону танцевального шедевра В Музыкальном театре был представлен балетный спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»

фотография из спектакля " По ту сторону греха"

Театр балета Б. Эйфмана представил зрителю спектакль «По ту сторону греха». Музыка – Р. Вагнер, М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов. Художник – Вячеслав Окунев. Свет – Борис Эйфман.

Тишина репетиционного закулисья, где артисты готовились к спектаклю, была звенящей, загадочной, предвосхищающей театральное действо. Мощным и впечатляющим по драматизму и технике исполнения стал сам спектакль. Это попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности широкой человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где «дьявол с Богом борется».

– Принципиально отказавшись от переноса на балетную сцену ряда сюжетных линий романа, я сосредоточился на погружении в раздираемые противоречиями души главных героев. Поиск путей к всеобщему счастью и цена такой гармонии, власть порока над человеком, природа подлинной веры – размышляя на эти темы, никто не вправе надеяться на постижение абсолютной истины. Но, затрагивая их, мы шаг за шагом приближаемся к обретению самих себя в несовершенном меняющимся мире, – говорит о спектакле Борис Эйфман.

В новом пластическом прочтении труда «Братья Карамазовы» артисты создают эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму, в которой герои сценического действа находятся на грани своих чувств, пластически и драматически отражая сложные духовные процессы.

Казалось, движения балетных артистов существуют в нескольких измерениях. Страдания героев, мотивы богоборчества и богоискательства передавались через мятущиеся, технически абсолютно четкие, движения. Герои тянулись ввысь – к свету, уходили вниз – к тьме, хаотично и отчаянно метались из стороны в сторону, выражая чувства и мысли удивительно точно, по-достоевски – с надрывом и оголенным нервом.

– В основе главной идеи спектакля – квинтэссенция русской души, настолько широкой, что, как писал Достоевский, ее порой необходимо сузить. На мой взгляд, все герои в произведении наполнены любовью чересчур разрывающей, в некоторой степени разрушающей. В процессе подготовки к роли Дмитрия Карамазова, помимо мощного репетиционного периода, я подробно изучал литературный труд, смотрел экранизации по мотивам романа. Это помогло мне глубоко сконцентрироваться на создании образа как с хореографической точки зрения, так и с драматической, – говорит исполнитель роли Дмитрия Карамазова, заслуженный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой Софит» Олег Габышев.

То, что находится по ту сторону греха, каждый зритель может понять по-своему. История о глубинной сущности широкой человеческой натуры была представлена ярко и многосложно.

После спектакля зал рукоплескал, аплодисменты не заканчивались, занавес длительное время не закрывался. Событие состоялось!

НАША СПРАВКА

Театр Бориса Эйфмана – популярный театр балета в Санкт-Петербурге, который был основан советским и российским балетмейстером Борисом Эйфманом в1977 году. Театр расположен недалеко от Летнего сада.

Первоначальным названием театра было «Ленинградский Новый балет», который создавался как театр одного хореографа, а первые поставленные спектакли принесли Эйфману огромную популярность. Критики начали говорить о новейших явлениях в российском балетном искусстве, а последователи традиционной школы балета критиковали хореографа. Борис Эйфман придумал свой подход к созданию репертуара, тем самым поставив новые произведения, основой которых стали произведения мировой классической литературы. Эйфман тем временем начал изучать новые жанры, создавая уникальные спектакли с невероятными эмоциями героев.

Кроме того, Академия танца взяла на себя задачу уделить особое внимание детям-сиротам и детям из малоимущих семей. Детский театр танца Бориса Эйфмана воспитывает новое поколение деятелей искусства, которое получает широкое и полноценное образование, не имеющее аналогов.

Для маленьких зрителей на сцене Театра проходят увлекательные балетные спектакли, интересные концертные программы, фестивали и многочисленные конкурсы. Первый учебный год Академия танца начала 2 сентября 2013 года, за это время студии уже появились в таких городах, как Тюмень, Владивосток, Первоуральск, Оренбург, Пенза.

Балет театра Бориса Эйфмана имеет обширный репертуар, с которым выступают не только в Санкт-Петербурге, но и гастролируют по городам России и странам Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Театральная труппа уже побывала в Болгарии, Румынии, Молдавии, Германии и других государствах.

Репертуар труппы состоит из следующих произведений: «Онегин», «Анна Каренина», «Мусагет», «Роден», «Дон Жуан, или Страсти по Мольеру», «Эффект Пигмалиона», «Красная Жизель», «Реквием», «Чайка», «Я – Дон Кихот», «По ту сторону греха», «Чайковский» и другие. Каждая постановка стала уникальной и необыкновенно эмоциональной.

( ссылка на справку :https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saint_petersburg/theatres/34284)