При поддержке ПОРА вышло пособие по очистке стоков горнодобывающих предприятий

В издании обобщен многолетний опыт исследований по разработке перспективной и малозатратной технологии создания фитоочистной системы. Фото: Мария АНАНОВА

Ученые из Мурманской области представили технологию очистки сточных вод горнопромышленных предприятий с помощью растений и микроорганизмов. Она работает даже в северных регионах.

Брошюру «Пора очищать Арктику. Создание фитоочистной системы для доочистки сточных вод горнорудных предприятий от соединений азота» издал Кольский научный центр РАН при финансовой поддержке ПОРА. Ее авторы — Л. А. Иванова, В. А. Мязин, М. В. Корнейкова, Н. В. Фокина, Г. А. Евдокимова, В. В. Редькина.

При добыче полезных ископаемых от 20% до 30% содержащегося во взрывчатых веществах азота в итоге попадает со сточной карьерной водой в природные водоемы, загрязняет грунт и подземные воды. В конце концов токсины могут попасть в организм человека и вызвать различные заболевания. Для снижения негативных последствий необходима очистка промышленных сточных вод от соединений азота.

В издании обобщен многолетний опыт исследований по разработке перспективной и малозатратной технологии создания фитоочистной системы (ФОС) для доочистки сточных карьерных вод от нитрат-ионов, нитрит-ионов и ионов аммония на действующем горнопромышленном предприятии в Арктической зоне РФ. Это технология предполагает превращение техногенных водоемов-отстойников в природоподобную болотную экосистему для повышения эффективности доочистки промышленных стоков.

Сегодня искусственно создаваемые заболоченные территории в качестве фитоочистных сооружений признаются перспективной технологией очистки жидких стоков от различных видов загрязняющих веществ, они создаются практически во всех природно-климатических зонах - от Норвегии до Австралии, но создать их в условиях российской Арктики – нетривиальная задача. В основе технологии, разработанной в Кольском научном центре РАН, лежит комплексное использование четырех инновационных фитомодулей для создания оптимальных условий для роста и развития растений. Система с 2013 года тестируется на одном из отстойников Оленегорского ГОКа. Фитомодули позволяют снизить содержание иона аммония в сточной воде на 84%, а нитратов — на 28%.

Входящие в ФОС фитомодули отличаются простотой конструкции, что позволяет предлагать эту технологию как бизнес-идею для малого предпринимательства с минимальными вложениями. Представленные материалы могут быть полезны экологическим службам промышленных и коммунальных предприятий, заинтересованным в проведении работ по очистке водоемов от минеральных загрязнений.

Скачать брошюру можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru