В Мурманской области для бизнеса разрабатывают новые меры поддержки

QR-коды нужны, чтобы бизнес мог работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единого сценария поведения в пандемию коронавируса нет – каждый регион сам принимает решения, что разрешить и какие ограничения ввести. На данный момент Мурманская область – пример того, как при грамотном подходе не поставить жизнь на паузу и не уйти в очередной локдаун.

Мягко, но эффективно

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионах прошли по-разному. Где-то были закрыты и общепит, и все связанное с развлечениями, даже общественный транспорт в ряде городов стал ходить куда реже. Больше всего ограничений ввели в субъектах, которые министр здравоохранения Михаил Мурашко отнес к наиболее напряженным с точки зрения ситуации с коронавирусом: республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

- У нас общепит, сфера услуг продолжали работать. И ситуацию удалось стабилизировать. Другое дело, что этот баланс очень хрупкий и зависит от того, насколько тщательно мы с вами будем соблюдать ограничения и меры безопасности, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Главные правила – масочный режим, действующий с 12 мая 2020 года, социальная дистанция и вакцинация от COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, сейчас прививку сделали почти 273 тысячи человек, что составляет 58% плана. После того как в регионе была введена система QR-кодов, число желающих пройти вакцинацию удвоилось. Напомним: QR-код теперь нужен для посещения общепита, кинотеатров, спортзалов, спа-центров, бань, соляриев, саун, торгово-развлекательных и торговых центров (исключение – продовольственные магазины при ТРЦ).

Детские комнаты и центры сейчас единственная форма бизнеса в регионе, которой пока нельзя работать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рука на пульсе

На данный момент почти все виды малого и среднего бизнеса могут работать, закрыты пока только детские игровые центры и комнаты. Несмотря на то, что заполярным предпринимателям куда легче, чем их коллегам в других регионах, в правительстве Мурманской области продолжают не только предоставлять меры поддержки, но и разрабатывать новые.

- Мы внимательно следим за состоянием малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы поддержали 5,6 тысячи субъектов малого бизнеса, были выделены средства в размере 900 миллионов рублей. В прошлом году были приняты понижающие ставки по налогам по упрощенной системе налогообложения сразу на три года, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Сейчас предприниматели могут получить федеральную поддержку. Первый ее вид – гранты для субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО на восстановление деятельности. Подать заявку можно до 15 декабря через личный кабинет налогоплательщика. На каждого работника можно получить федеральный МРОТ в размере 12 130 рублей. Второй вид помощи – «ФОТ 3.0»: программа предусматривает льготные кредиты по ставке в 3% на срок до 18 месяцев. Причем первые полгода можно не платить ни кредит, ни проценты, а погасить сумму равными частями за остальные 12 месяцев. Главное условие: компания должна сохранить 90% сотрудников. Подать заявку можно с 1 ноября по 30 декабря. Перечень отраслей, которым доступна программа «ФОТ 3.0», опубликован на сайте министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. В него вошли работающие в сфере общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, спорта, услуг и т. д.

- Для детских комнат и центров, закрытых сейчас, предусмотрены компенсации до 100% фактически понесенных затрат по уплате арендных и коммунальных платежей. Заявки на них принимаются в Фонде развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП. – Ред.) до 10 декабря. Также по обращению самих предпринимателей мы запускаем новую меру поддержки – северный МРОТ, и теперь на каждого сотрудника можно получить выплату в размере 29 422 рубля. Заявки будут принимать в ФОРМАПе с 22 ноября по 10 декабря, - рассказала Ольга Кузнецова.

Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональной программы северянам доступен широкий перечень мер поддержки: субсидирование затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, субсидии на общественно значимую деятельность, льготные микрозаймы под пониженную ставку, поручительство гарантийного фонда, губернаторский стартап, грант на приобретение франшизы, инновационный ваучер, грант социальным предпринимателям. Также специалисты проводят сопровождение деятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- Во время пандемии бизнесу тяжело, и наша задача – помочь предпринимателям. Благодаря тому, что жители Мурманской области стали активнее вакцинироваться и проявлять сознательность, нам удается не закрывать общепит и т. д. Мы находимся в активном диалоге с предпринимателями, чтобы знать, как им помочь.

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