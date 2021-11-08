Напоминаем об опасности гриппа птиц и африканской чумы свиней

Внимание! Вирус АЧС!

АЧС – заболевание, не опасное для человека, но смертельное для свиней. При этом болезнь высоко заразна и распространяется не только зараженными животными, но и через предметы ухода, воду и пищу.

Грипп птиц – остропротекающая высоко заразная вирусная болезнь, характеризующаяся септицемией, проявляющаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания и пищеварения, а также быстрым распространением с поражением в короткий срок всего поголовья птиц и гибелью в пределах 80–100 % в течение 48–96 часов.

Возбудители этих заболеваний могут попасть в хозяйства с ввезенными животными-переносчиками, с продукцией, с кормами, инвентарем, питьевой водой, оборудованием, тарой, на одежде и обуви.

Чтобы избежать заноса вирусов на территорию личных подсобных и фермерских хозяйств, владельцам нужно соблюдать ветеринарные требования.

В соответствии с Ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 года № 621, владельцам хозяйств необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.

Пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.

Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется приспособлениями или устройствами, обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви при входе и выходе из свиноводческого помещения.

При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь.

Эти и другие требования содержатся в новых ветеринарных правилах содержания свиней.

Не следует покупать поросят и свиней в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов. Только на основании документов можно убедиться в здоровье приобретаемых животных.

1 сентября 2021 года вступили в силу Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 158.

В случае заболевания животных в хозяйствах всех форм собственности, а также в случае обнаружения павших диких кабанов и дикой водоплавающей и синантропной птицы, выявления фактов реализации свиней, птицы, продуктов их убоя в несанкционированных торговых точках и без ветеринарных сопроводительных документов оперативно сообщайте об этом в государственную ветеринарную службу и в Управление Россельхознадзора.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

ДОСЛОВНО

Согласно ветправилам, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) птиц (далее – владельцы птиц), обязаны:

– предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы птиц для осмотра;

– извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

– принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

– выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами;

– использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку в соответствии с установленными требованиями;

– обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы, от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По возникающим вопросам обращайтесь в Управление:

– Отдел ветеринарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми и Ненецкому автономному округу : в Петрозаводске – (8142) 56-60-20.