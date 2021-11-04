День народного единства в Мурманской области-2021: программа мероприятий, афиша

Большинство мероприятий ко Дню народного единства в Мурманской области пройдет онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 ноября Россия отмечает День народного единства. В Мурманской области он пройдет без массовых гуляний, так как ситуация с коронавирусом в регионе напряженная. Но северяне могут посмотреть интересные мероприятия онлайн.

Так, стартовал VIII международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Полярный круг». На него приехали хореографические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области. Партнер фестиваля: Barents Dance Network – международный проект, объединяющий профессиональных танцовщиков и деятелей культуры Севера (России, Швеции, Норвегии, Финляндии).

В программу фестиваля включены: конкурс по трем номинациям (классический, народный, современный танец), конференция по вопросам развития хореографического жанра, мастер-классы по народному и современному танцам, просмотры хореографических спектаклей и миниатюр. В связи с ограничениями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции, концерты фестиваля и работа площадок в этом году будут проходить без зрителей и при строгом соблюдении санитарных норм.

В финале «Полярного круга» Мурманскую область представят 13 коллективов, участие в фестивале также примут 10 ансамблей из разных уголков России. Гала-концерт фестиваля будет приурочен к празднованию Дня народного единства и пройдет 5 ноября в 14.00. Трансляция будет проходить в группе Дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Также в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Не хлебом едины». Акцию «Хоровод единства» проведут онлайн.

Мурманская областная филармония в День народного единства покажет прямые трансляции выступления известного ансамбля из Санкт-Петербурга «Терем-квартет», концерта «Астор Пьяцолла. Век танго» в исполнении солистов карельской и мурманской филармоний и петербургского театра «Зазеркалье», а также концерта «Классика встречает джаз» с участием московских и мурманских музыкантов.

Также в Мурманской области пройдет «Ночь искусств».

Интерактивный концерт «Полярная Алхимия: Сказочный этно-фьюжн» - одно из немногих мероприятий, которое можно посетить лично, но при наличии QR-кода.

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