Арктические регионы обменялись опытом экопросвещения

Экопросвещение детей - важная тема. Фото: Евгения ГУСЕВА

В онлайн-сессии «Экологическое просвещение в интересах устойчивого развития АЗРФ. Региональный аспект», организованной Проектным офисом развития Арктики на VII всероссийской конференции «Образование-2030. Учиться. Пробовать. Действовать» в конце октября 2021 года, приняли участие эксперты по экопросвещению из Москвы и регионов Крайнего севера, а также представители особо охраняемых природных территорий и общественных организаций из разных районов Заполярья.

«Результаты сегодняшних усилий по экологическому просвещению мы увидим потом, они не сиюминутные, они будут отсрочены во времени. Это достаточно далекое будущее, будущее наших детей, внуков, которые будут относиться к окружающей среде на основании того, какие знания, навыки и примеры мы заложим в них сейчас. Сегодня у малышей уровень экологической ответственности гораздо выше чем у взрослых»,— считает председатель правления ПОРА Николай Доронин, который модерировал мероприятие.

Глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин рассказал о ходе подготовки федерального проекта «Экологическое просвещение», посвященного экологическим проблемам, в рамках нацпроекта «Экология». Проект подразумевает научное обеспечение, воспитание и экологическое просвещение, экологическое образование детей. По словам Закондырина, материалы дискуссии и пленарного заседания конференции могут лечь в основу готовящегося паспорта этого федерального проекта.

Куратор по экопросвещению международной арктической школы в Якутске Анастасия Дарбасова перечислила все, что делается в области экопросвещения детей в Республике Саха. Это издание художественной литературы, которая учит бережно относиться к природе, движение «Зеленых пионеров», конкурсы, гараж-сейлы, посвященные ответственному потреблению, и многое другое. «Мы воздействуем на разные круги общения человека, прежде всего на семью и на ближайшее окружение. В нашем традиционном конкурсе «Экология начинается со двора» участвуют предприятия, организации, которые показывают, как на своей территории они ведут раздельный сбор, утилизируют мусор, создают красоту. Используем также онлайн-инструменты, но, к сожалению, в арктической зоне Якутии интернет еще не так хорошо развит»,— рассказала Дарбасова.

«Тундра для всех северных народов – это любимый дом, надо его охранять и беречь. Это отношение к природе у нас всегда воспитывалось с детства, особенно в семьях. У нас вековые традиции: нельзя вечерами ходить громко кричать у озер или у ручейков – земля спит, рыбы могут потом не появиться. Нельзя ходить в тундру весной, потому что птицы вьют гнезда. Они потом могут не прилететь, и тундра опустеет. Нельзя брать много рыбы: поймали для еды и хватит, пусть правнуки тоже будут питаться этой рыбой. Сейчас эти традиции теряются, потому что все меньше людей живут в тундре»,— рассказала долганская детская писательница Вера Рудинская. При поддержке ПОРА она издала детскую книгу «Тундра – твой дом», где собраны новеллы о природе и жизни в тундре на русском и долганском языках.

Еще несколько подобных книг при поддержке ПОРА выпустила норильская детская писательница Ольга Шадрина. Она изложила для детей известные на Таймыре истории про реинтродукцию овцебыков и про белую медведицу, которую норильчанин держал в городской квартире и затем пытался выпустить в дикую природу.

Евгений Рожковский (межрегиональная эколого-социологическая организация «Зеленая Арктика») рассказал о волонтерских экспедициях по очистке островов в Карском море у побережья Ямала. Программа, в ходе которой добровольцы забрасываются на эту удаленную территорию и несколько недель живут в суровых условиях, убирая металлолом, пользуется большой популярностью. Организаторы вынуждены проводить конкурсный отбор, так как на островах важны одновременно хорошая физическая форма и психологическая совместимость. « Для подготовки "волонтеров Арктики" мы проводим научно-популярную образовательную программу, в рамках которой организуем онлайн лекторий по экологии, истории, антропологии, психологии, оказанию первой медицинской помощи и другим дисциплинам, давая будущим добровольцам развернутое представление о ЯНАО и экологической кампании региона. Участники программы, прошедшие психологическое тестирование, получают образовательный сертификат «волонтера Арктики». За 2 года прошли обучение 480 добровольцев»,— сообщил Рожковский. Он рассказал о том, что многие участники экспедиций впоследствии занимаются экопросвещением и рассказывают об Арктике уже у себя в регионе.

Дмитрий Иоффе, организатор экомарафона «Чистые игры», поделился с участниками опытом геймификации экологических мероприятий: «Чистые игры – это мини-опенэйр: музыка, призы, церемония награждения, какой-то пикник, что-то еще. Люди замотивированы, но не на результат, а на то, чтобы потратить больше времени. В результате они собирают больше мусора, чем те, кто работает по найму. Мы считаем, что соревновательная игровая методика позволяет людям лучше увидеть, что происходит на месте. У нас часто бывали случаи, когда на казалось бы абсолютно чистых местах за час люди собирали 500 килограмм мусора».

Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы», рассказал о нескольких проектах в области экопросвещения, в том числе премии «Экология – дело каждого». На нее подано более 9 тысяч заявок, сообщил эксперт. «Это не просто премия, это возможность указать: «рядом с моим домом – свалка». Эта премия позволяет ее убрать. Пусть даже какая-то семья, какой-то ребенок убрал этот мусор, отвез батарейки на утилизацию только ради премии. Хотя я уверен, что многие делали не только из-за этого. Но и это уже огромная польза, потому что она в таком масштабе приносит ощутимые результаты»,— сказал Романенков.

Директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов рассказал об образовательной программе «Арктиковедение», которая дает информацию об Арктике в разрезе различных предметов школьной программы. У заповедника есть маскот – белый медведь Михайлушка, который «работает лицом арктиковедения», а также Youtube-канал, чтобы показывать познавательные ролики через смартфоны ребят, и визит-центр, где можно посмотреть и пощупать все, что нельзя изучить с помощью интернета.

Завершил серию выступлений Евгений Боровичев, глава подразделения Проектного офиса развития Арктики в Мурманской области и заместитель председателя по научной работе Кольского научного центра РАН. Он рассказал о таких инструментах экопросвещения, как полевые школы, а также о концепции гражданской науки: проекты вроде карты экологических проблем Баренц-региона (www.barentsmap.com) позволяют всем желающим внести вклад в защиту экологии с помощью краудсорсинга. «Что можно считать хорошим результатом популяризации экологических, научных и других знаний? Тут может быть много ответов, но мы для себя определяем это так: хороший результат – когда эти знания успешно применяют в своей жизни те, перед кем их популяризовывали» - говорит Евгений Боровичев.

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