Магистраль обрела основу

Построенный мост должен отвечать стандартам и функциональным задачам.

Просчитывать и делать

К штабу строительства сегодня можно быстро добраться по дороге с твердым покрытием. К настоящему времени весь основной ход обхода Калуги на участке Анненки - Жерело «одет» в два слоя асфальтобетона. А это 21,7 километра пути. Более того, почти на половине участка уложен верхний слой асфальтобетона. Это значит, что дорожное полотно уже полностью соответствует эксплуатационным требованиям. Впрочем, нашему автомобилю перед несколькими мостами все-таки пришлось съезжать на временную объездную дорогу - там работали люди и техника.

Точность важна при выполнении каждого вида работ.

- Завершающая стадия - это большие и объемные задачи, - говорит Егор Сизинцев, руководитель проекта компании ДСК «R-1», генерального подрядчика строительства. - Помимо асфальтирования, ведем установку знаков, барьерного ограждения и шумовых экранов, устройство водоотведения и электроосвещения, разметку, занимаемся благоустройством. Открытый проезд по основному ходу во многом сокращает затраты и время проведения всего комплекса оставшихся работ. Сегодня мы идем с заметным опережением и очень рассчитываем сохранить набранные темпы, чтобы уже к августу будущего года весь объект сдать в эксплуатацию.

Егор Сизинцев.

Напомним, что по контракту, подписанному с ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», строительство должно быть завершено в декабре будущего года. Однако, учитывая высокую экономическую и социальную значимость этой дороги для дальнейшего развития Калуги и региона, в ДСК «R-1» приняли решение мобилизовать все ресурсы. Выполнять в сжатые сроки поставленные задачи можно только одним способом - организовать одновременно работы буквально на каждом километре. И это было сделано.

«Выбрались» из земли

- Контракт был заключен в декабре 2019 года, но фактически к работам приступили только в начале следующего сезона, - вспоминает Егор Сизинцев. - Будущая трасса представляла собой густой лес с оврагами, реками и рельефными неровностями. Спустя год мы практически полностью завершили земляные работы и построили дорогу.

Таким будет Северный обход Калуги.

По его словам, сегодня на строительстве работают более 600 человек и около 250 единиц техники. Почти такие же ресурсы были задействованы здесь и в прошлом году. «Только ранее это была в основном землеройная техника, бульдозеры и думперы (самосвалы-вездеходы грузоподъемностью до 30 тонн), а теперь - асфальтоукладчики, катки, автокраны, самосвалы», - подчеркивает он.

И все-таки работы с землей еще продолжаются. Мы видели, как выравниваются откосы, прокладываются придорожные лотки.

- На дороге трудятся комплексные бригады, которые сеют траву и выполняют весь перечень работ благоустройства, - говорит Егор Сизинцев. - Сегодня уже есть готовые участки. Но движение будет запущено только после полного завершения работ.

Система нивелирования на асфальтоукладчике помогает добиться ровного профиля покрытия.

Важные задачи

«Здесь такой хорошей дороги никогда не было», - рассказал нам водитель, когда мы решили посмотреть, как обустраивают примыкания к Северному обходу. Оказалось, что не только в районе развязки, но и по всей дороге от Силикатного до Муратовского щебзавода сейчас можно проехать быстро и комфортно. В прошлом году она разрушилась и поездки вызывали нарекания местных жителей. Дорогу поддерживали в проезжем состоянии, а только сейчас отремонтировали.

- Восстанавливаем все дороги, по которым передвигался наш транспорт, - отмечает Егор Сизинцев. - Это пять участков длиной около 20 километров. Три из них уже сделали.

Самое длинное искусственное сооружение - путепровод через железную дорогу и реку Каменка протяженностью 312 метров. Вес металлоконструкций - 3300 тонн.

Прочное и ровное асфальтобетонное покрытие будет не только на Северном обходе Калуги, но и на примыкающих муниципальных дорогах.

ДСК «R-1» на Калужской земле имеет репутацию надежного партнера, качественно и своевременно выполняющего свои обязательства. К примеру можно привести реализацию таких проектов, как ремонт улицы Московской в Калуге, строительство автодорог Правобережье - Шопино, от улицы Туликова до Южного обхода, и сам Южный обход.

Основной ход на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие.

Темпы диктует настрой

- Каких-то сложных, авральных участков у нас нет, - продолжает Егор Сизинцев. - Везде идет работа согласно технологическим требованиям, темпы высокие.

В штабе стройки всегда людно. Здесь решаются организационные вопросы, разрабатываются текущие планы. Рядом - производственная база, столовая, общежитие модульного типа.

Каждую неделю, а иногда и гораздо чаще бывает на объекте основатель и председатель совета директоров ДСК «R-1» Эдгар Арамян. Строительство - это живой организм, он нуждается в ресурсах. Именно Эдгар Арамян делает все возможное, чтобы стройка ни на один день не останавливалась, чтобы крупнейший и очень значимый контракт стал примером эффективной работы и ответственного подхода.

Катки готовы вступить в работу.

Мы вновь едем по Северному обходу. Впереди мост. На нем рабочие под руководством Алексея Листратенко, прораба ДСК «R-1», сооружают «тепляк» - временное тентовое укрытие, которое позволит не зависеть от погодных условий. А далее видим работу двух асфальтоукладочных комплексов, которые за собой оставляют покрытие сразу на всех полосах движения по одному из направлений. Рядом замечаем автомобиль дорожной лаборатории компании «АБЗ Ленинский», которая ведет независимый контроль качества строительных работ и материалов Андрей Волосач продемонстрировал выполнение температурного контроля укладываемого покрытия. Результат, как всегда, оптимальный.

Всем понятно, что и как делать, чтобы общий результат был лучше.

- Два асфальтобетонных завода полностью обеспечивают наши потребности, - продолжает Егор Сизинцев, руководитель проекта компании ДСК «R-1». - Работают шесть асфальтоукладочных комплексов. Есть перегружатели «Шаттл Багги», позволяющие на месте восстанавливать свойства асфальтобетонной смеси до требуемых ГОСТом и обеспечивать бесперебойную работу.

Объект, безусловно, грандиозный и масштабный, сделано много. Компания нарастила мощь, приобретено большое количество техники.

- Наша цель - качественная реализация проекта, - подчеркивает Егор Сизинцев. - И под выполнение задачи мы настраиваем всю свою работу, весь производственный механизм.

Устройство «тепляка» для гидроизоляционных работ.

ЗНАЙ!

Протяженность Северного обхода Калуги - 21,73 км, а общая длина дорог вместе с искусственными сооружениями и примыканиями - около 36 км. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Построено 6 разноуровневых развязок, а также 3 моста и 7 путепроводов (из них один мост и один путепровод собраны из металлоконструкций, остальные - железобетонные).

СКАЗАНО

«Главным объектом региона является строительство транспортного обхода Калуги на участке Анненки - Жерело (Северный обход). Это финальная часть большого Калужского кольца, которое позволит вывести транзитный поток за пределы города и будет способствовать развитию прилегающих территорий».

Михаил ГОЛУБЕВ, министр дорожного хозяйства Калужской области.

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