От маски для астматика до локдауна: Что происходит в Мурманской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Ситуация с коронавирусом, в том числе в Мурманской области, оставляет желать лучшего. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Коронавирусные ограничения часто вызывают спорные моменты и неоднозначную реакцию. Особенно ситуация накаляется, когда растет заболеваемость, вводится локдаун и появляются новые ковидные правила.

Надевать или нет?

На днях в мурманском автобусе № 10 произошел неоднозначный инцидент. Кондуктор потребовала от матери шестилетнего ребенка-астматика надеть тому маску, что возмутило женщину.

- На мне была маска, но я отказалась надевать средство защиты ребенку, так как, согласно ВОЗ, дети до 12 лет могут не носить маски в общественных местах, к тому же мой ребенок - астматик и ему категорически запрещено их носить, - написала северянка в паблике «Мурманск».

Кондуктор потребовала подтверждения, что ребенок действительно астматик, однако его мать отказалась предъявить какие-либо медицинские документы. По словам женщины, кондуктор разговаривала грубо.

Как сообщил «КП»-Мурманск» гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, после случившегося предприятие начало проверку.

- На сегодняшний день дети старше 7 лет должны носить маску в общественном транспорте. В данном случае нужно решать ситуацию с Роспотребнадзором, - отметил Сергей Коробков.

Как нам сказал уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов, если у ребенка есть заболевание, при котором ношение маски только усугубит ситуацию, то нельзя требовать надеть ее.

- Только законный представитель ребенка, в данном случае мать, решает, нужна ли маска ее ребенку. Со стороны кондуктора было явное превышение полномочий. Требовать предъявить медицинские документы кондуктор тоже не может - только полиция, - объяснил омбудсмен.

В Роспотребнадзоре отмечают, что надеть на маленького ребенка маску непросто, поэтому детям в возрасте до 7 лет рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Дети старшего возраста и подростки маску должны носить обязательно.

В ВОЗе рекомендации немного другие. Там считают, что дети от 6 до 11 лет могут надевать маску в тех случаях, когда это необходимо, и под надзором взрослых. Решение принимается в зависимости от эпидобстановки в регионе. С 12 лет рекомендуется носить маску наравне со взрослыми.

Так или иначе, судя по общим рекомендациям, в ситуации с общественным транспортом все же была права мать ребенка.

Главное - вакцинация

Сейчас ситуация с коронавирусом, в том числе и в Мурманской области, оставляет желать лучшего. Людям не нравится, что вводятся новые ограничения. Например, QR-коды, вместе с которыми могут проверить и паспорт. Как пояснил уполномоченный по правам человека в регионе, последнее требование не совсем законно.

- Представитель общественного заведения может потребовать назвать последние три цифры номера паспорта, но показывать документ целиком человек не обязан, - отметил Михаил Шилов.

Еще одной проблемой для северян может стать локдаун, если предприниматели не начнут относиться к ковидным ограничениям с большей ответственностью. Об этом предупредил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приведя в пример недавний концерт The Hatters в одном из клубов Мурманска, где не соблюдались никакие антикоронавирусные меры.

- Легко могли заболеть несколько сотен человек. Еще два-три таких концерта, и нам придется все закрыть, - сказал Андрей Чибис. - Я очень рассчитываю, что нам не придется вводить локдаун, но если мы увидим риски, то, конечно, это сделаем.

Предпринимателей, которые допускают нарушения режима ограничений, будут наказывать по всей строгости закона.

Так как коронавирус в разгаре, жителей призывают активнее прививаться, чтобы защитить себя.

- Все, когда попадают в стационар, готовы привиться, но уже поздно. Не нужно ждать, - уверен главный врач областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов. - Лучше встретить праздники в кругу семьи, а не на кладбище.

Сейчас в регионе доступны все четыре вакцины против ковида, в остатке имеется 119 тысяч доз. По словам медиков, в «красной зоне» еще не было ни одного человека, который прошел полный курс вакцинации. Среди тяжело заболевших привитые составляют 1,5-2%.

Как бы то ни было, впадать в панику даже на фоне роста заболеваемости коронавирусом не стоит. Неоднозначные моменты все равно будут, но их можно избежать, вооружившись маской и сделав прививку.

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