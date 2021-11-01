Экспертиза для истории: Как достопримечательность может стать объектом культурного наследия

Чтобы составить историю объекта, претендующего на статус ОКН, надо поработать в архиве. Фото: Алексей ФОКИН

Мы писали об уникальных достопримечательностях, не имеющих или лишенных статуса объекта культурного наследия (ОКН). Почему же то, что дорого для северян, эксперты часто не выявляют как предмет охраны?

Неравнодушное отношение

Для начала разберемся, как здание, памятник и т.п. может стать ОКН.

- Подать заявление на включение в реестр объектов культурного наследия может любой небезразличный к истории родного края гражданин, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области. - Заявитель должен предоставить максимально полную информацию, подтверждающую историко-культурную ценность объекта.

Просто написать бумагу, что, например, дом красивый и не одно поколение северян с ним связано, мало. Надо провести кропотливую работу с историческими документами и создать биографию объекта. Доверять интернету в таких важных вещах не стоит, ведь там информация часто искажена или устарела.

- Северяне могут обратиться в Государственный архив Мурманской области или в архив в Кировске. В читальный зал архива может прийти любой желающий, предварительно записавшийся по телефону (8152) 42-06-93. Кроме того, в архиве есть автоматизированная информационная система, с помощью которой можно бесплатно в режиме онлайн получить информацию о составе и содержании фондов, хранящихся в государственных архивах области, направить запрос на получение необходимой архивной справки или копии документа, заказать дела для работы в читальном зале или получить доступ к их электронным копиям. На сайте архива также можно уточнить адреса и режим работы муниципальных архивов, - отметили в минкульте.

Еще одно важное условие: с момента постройки или возникновения объекта или исторических событий должно пройти не менее 40 лет.

Заявки от северян по включению объекта в реестр ОКН рассматриваются, и если документы составлены верно, а собранная информация интересна, то обращение берут в работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Специалисты министерства проверяют документацию и рассылают запросы в другие профильные учреждения. И после анализа принимается положительное или отрицательное решение о включении объекта, обладающего признаками ОКН, в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области.

Следующий важный шаг - государственная историко-культурная экспертиза, которую проводит аттестованный Минкультуры РФ эксперт. Весь процесс включения в реестр занимает год.

Через 12 месяцев должен прозвучать вердикт: или достопримечательность попадает в список ОКН, или же из-за недостаточной или неустановленной историко-культурной ценности не получает особый статус.

Обратная сторона медали

Бывают и такие ситуации, когда объект лишается статуса ОКН.

- Исключить объект, уже включенный в реестр, можно лишь в двух случаях – если объект полностью утрачен (например, здание сгорело) или же утрачена его историко-культурная ценность. Причем это осуществляется только актом правительства РФ, на основании заключения трех независимых экспертов, подтвердивших наступление одного из вышеназванных случаев, - отмечают в минкульте.

КОНКРЕТНО

Уже в процессе

Сейчас идет работа по включению в реестр трех достопримечательностей, имеющих статус выявленного ОКН, - это «Боевая позиция 199-й батареи 30-го отдельного артиллерийского дивизиона» в Териберке, наскальные изображения в Зубовке: писаницы и гравировки «Пяйвегалерея» и писаница «Майка».

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