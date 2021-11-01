20 лет ФосАгро: рекорды, лидерство и новые цели

В 2021 году ФосАгро отмечает 20-летие. Фото: ПАО «ФосАгро»

2021 год – знаковый для ФосАгро: компания отмечает 20 лет со дня основания. И к этой дате она сама себе сделала подарок в виде достойных показателей и статуса одного из самых стабильных и динамично развивающихся производителей России.

Сейчас удобрения ФосАгро востребованы в 102 странах мира, ассортимент насчитывает 54 позиции. В России, на стратегически приоритетном рынке, продукция компании поставляется в 70 регионов. Экономическая устойчивость компании прямым образом сказывается на качестве жизни городов где расположены заводы ФосАгро: только на социальные проекты и благотворительность ежегодно перечисляется 4 миллиарда рублей.

- Из простого производителя удобрений мы превратились в поставщика готовых решений гарантированного высокого урожая - систем питания, которые наилучшим образом подходят конкретным видам почв и растений. Мы с гордостью говорим о сильных результатах компании. Объем производства основной продукции вырос почти в 3 раза с 2001 года и в прошлом году впервые превысил 10 миллионов тонн. Также в прошлом году мы впервые за свою 20-летнюю историю нарастили поставки минеральных удобрений производства наших заводов на ключевой для нас российский рынок до 3 миллионов тонн (рост в 5 раз за 20 лет прим. ред.), - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Благодаря наличию собственной развитой научно-исследовательской базы и партнерству с ведущими научными центрами страны за 20 лет количество производимых ФосАгро марок удобрений увеличилось более чем в 10 раз - с 5 до 54. Среди новинок - инновационные марки с микроэлементами.

Уже много лет компания надежно удерживает роль ведущего поставщика минеральных удобрений российским аграриям. Каждая третья тонна, внесенная на отечественные поля, произведена предприятиями ФосАгро.

- Важно, что все 20 лет истории ФосАгро аспекты устойчивого развития – наш ключевой приоритет. – отмечает генеральный директор ФосАгро. - Аббревиатура ESG входит в ДНК нашей компании. Наша цель – обеспечивать глобальную продовольственную безопасность, поставляя фермерам по всему миру экоэффективные удобрения, свободные от опасных для здоровья почв и человека концентраций кадмия. Наш прогресс в этой области подтверждается высокими оценками от авторитетных международных агентств.

Всего 37 компаний в мире имеют лидирующий статус Глобального договора ООН в области устойчивого развития. ФосАгро получила одни из наивысших ESG-оценок среди глобальных конкурентов и всех российских компаний: оценка Sustainalytics на уровне 27,3; MSCI ESG Research – «A»; CDP – «В-».

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев отмечает, что в основе экономического успеха компании, которая стала надежным гарантом продовольственной безопасности России и еще 102 стран мира стоит профессионализм уникального трудового коллектива компании.

- За эти 20 лет ФосАгро прошла очень большой путь, вместе со всей страной, - отмечает Андрей Г. Гурьев. - Как лидер отрасли мы понимаем свою ответственность – инновационность, доступность и уникальная экоэффективность наших удобрений служит ключевым преимуществом отечественного АПК.

Способность компании отвечать на вызовы современности отметил председатель Совета директоров, независимый директор ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле.

-ФосАгро производит уникальную по своей экоэффективности продукцию, важную для обеспечения мировой продовольственной безопасности и производства безопасных продуктов питания по всему миру. Минеральные удобрения компании не содержат опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. Это исключительное конкурентное преимущество», - подчеркнул Ксавье Роле и отметил, что принципы устойчивости и ответственного ведения бизнеса изначально интегрированы в бизнес-практику и модель компании.

Накануне юбилея в адрес компании поступили многочисленные поздравления от руководителей Правительства РФ, обеих палат парламента, глав регионов, общественных организаций.

За достигнутые высокие производственные показатели, большой вклад в развитие отечественной промышленности, реализацию социальных и благотворительных проектов ПАО «ФосАгро» награждено Почетной грамотой Совета Федерации РФ.

Особое воодушевление вызвали у членов многотысячного трудового коллектива слова, сказанные в поздравительной телеграмме Президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений, - в частности говорится в поздравлении Президента РФ.

Владимир Путин отметил приоритетное внимание, которое «ФосАгро» уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодёжной политики, масштабных благотворительных проектов.

Ежегодно ФосАгро направляет более 4 млрд. рублей на социальные и благотворительные проекты. Компания поддерживает образование, здравоохранение, спорт и культуру в городах присутствия.

К примеру, можно с уверенностью сказать, что без ФосАгро Кировска-Апатитская агломерации выглядела бы иначе. В 2020 году с правительством Мурманской области было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы, в рамках которого реализуется целый комплекс проектов, прочно вписанный в стратегию развития региона.

- Я от всей души и от всей нашей большой Мурманской области поздравляю компанию «ФосАгро» с юбилеем. Что такое компания? Компания - это люди. В умелых руках любое дело получается. Та динамика развития, которую сегодня показывает ФосАгро, в том числе на фоне крупнейших мировых компаний, безусловно, радует и доказывает справедливость этого тезиса, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Последние полтора года страна живёт в режиме ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

- Самое тяжелое испытание для всех нас мы прошли, когда только столкнулись с этой угрозой. Руководство компании в это сложное время во главу угла поставила заботу о людях. Огромную признательность я выражаю и всем без исключения работникам «Апатита», сотрудникам всех предприятий Группы «ФосАгро». Ведь благодаря вашему кропотливому труду развивается компания, расцветают Кировск и Апатиты, уверенно идет вперед Мурманская область, - сказал губернатор.

В непростой пандемийный 2020-й компания поддержала Апатитско-Кировскую ЦГБ, и продолжает поставлять в больницу технику, средства индивидуальной защиты и т.д. Также в заполярные города присутствия появляются новые спортивные площадки, например, центр «ДРОЗД». Развиваются туристические объекты, такие как горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» с одноименным лыжным стадионом.

Большая работа «ФосАгро» видна как на региональном и федеральном, так и на международном уровне. Касается она разных сторон жизни от социального вектора до финансового и экологического.

- Мы понимаем, что будущее нужно планировать на годы вперед. Поэтому наша Климатическая стратегия ставит цели до 2028 года. Мы активно реализуем программу по сокращению выбросов углекислого газа, увеличиваем использование «зеленой» электроэнергии на производстве. Внедряем солнечные батареи, наращиваем выпуск инновационной продукции, минимизирующей выбросы парниковых газов при использовании, - пояснила член Совета директоров ПАО «ФосАгро», председатель Комитета по устойчивому развитию Ирина Бокова и подчеркнула, что ФосАгро одной из первых в России начала системную работу в области устойчивого развития, на протяжении своей истории последовательно совершенствуя ESG-практики.

С каждым годом компания все выше понимает планку лидерства и оправдывает свои амбиции конкретными результатами и достижениями.

«Более 25 лет назад я приехал на «Апатит», и душой остался здесь, в нашем любимом городе Кировске. Это были самые сложные годы не только для комбината, но и для страны в целом. Благодаря силе духа работников комбината, мы выстояли. Начали свой путь вперед - к развитию и процветанию. На базе комбината мы все вместе создали компанию «ФосАгро», которая сегодня является лидером отрасли», сказал заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев.

Андрей Григорьевич добавил, что главное богатство ФосАгро - это её сотрудники: «Благодаря вам, вашей сплоченности, ответственной работе мы совершили прорыв и добились серьезных результатов. Наши коллективы – это надежный сплав молодости и опыта, а ветераны производства - золотой фонд компании. Хочешь узнать, чего стоит компания на самом деле – спроси у ветерана, и всё как в зеркале увидишь в его глазах. Я знаю, что наши ветераны гордятся тем, что сделано, рады тому, как комбинат работает сегодня. Это значит, что мы с вами идём верной дорогой».

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