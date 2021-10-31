Лучший участковый Мурманской области-2021: «Знакомые иногда просили закрыть глаза на нарушения, но я против закона не пойду»

Александр Любимов поборется за звание лучшего участкового страны. Фото: МВД

С 1 ноября стартует всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2021», Мурманскую область на нем представит Александр Любимов из Мончегорска. Он стал лучшим из пяти кандидатов на региональном этапе. «34-летний участковый за хорошую работу не раз поощрялся руководством. Он награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени", а также благодарственным письмом главы администрации города Мончегорска и почетной грамотой УМВД России по Мурманской области», - говорят о нем в полиции. «Комсомолка» поговорила с Александром по душам, чтобы узнать, какому человеку руководство дает такую высокую оценку.

Александр Любимов мечтал работать милиционером с детского сада. В школе, правда, это забылось, после 11 класса он решил поступать в Санкт-Петербург на другую специальность, но баллов на бюджет не набралось. Тогда вместо двери открылась форточка: Александру позвонили из ОВД по Печенгскому району, где он был на экскурсии еще в школе и тогда же оставил заявление, что готов был бы пойти на службу, и сказали, что ждут его. Тогда он поступил в Архангельск в специальную школу милиции, а после в 2005 году вернулся работать в родной Никель.

- Два года я была оперуполномоченным, потом ушел в участковые и понял, что эта работа мне нравится больше, в другие подразделения я уходить не хочу. В Никеле я познакомился с будущей женой, в 2012 году сыграли свадьбу и переехали в Мончегорск, где родилась жена. В Никеле было тем сложно работать, что с детства знаешь почти всех жителей, когда они нарушают закон, то просят тебя помочь им. Например, какой-нибудь знакомый украл что-то с предприятия, и просит отмазать. Но я всегда отказывал и говорил, что против закона не пойду, мне иначе совесть по ночам не даст спать, - рассказывает Александр Любимов.

В Мончегорске ему достался спокойный район, где живет почти 3,5 тысячи человек (семья Александра живет здесь же). Много сталинок с пожилыми людьми, в последние месяцы, когда в Никеле закрыли плавильный цех, и рабочие стали переезжать в город металлургов, квартиры выросли в цене, поэтому купить их может не каждый. Хотя и в таком районе случается разное: и убийства, и пьяные ссоры с угрозами и выяснения отношений между мужем и женой или бывшими супругами. Что бы не случилось, первыми на место всегда приезжают участковый и наряд ППС. Так что можно сказать, что трупов с момента ухода с должности оперуполномоченного Александр меньше не стал видеть, а вот «работать психологом» стал больше.

- Часто вызывают на ссоры, что муж с женой ссорятся, кто-то кого-то выгоняет из дома. Приезжаешь и слушаешь, как они друг на друга кричат. Выслушаешь обе стороны, успокаиваешь, говоришь, что так нельзя, - говорит наш собеседник. – Иногда приезжаешь к одиноким пожилым женщинам, которым кажется, что за ними следят. На месте оказывается, что им надо было, чтобы с ними просто кто-то поговорил.

Александр вспоминает, как во время учебы в Архангельске курсантов готовили к посещению морга. Сначала показывали обучающие фильмы, потом уже повели в морг, где многих держали под руки на случай чего. Александр держался стойко, а после всех лет работы говорит, что его уже ничем не удивишь. Но есть вещи, на которые он не смог нарастить броню, - когда приезжает на вызов и видит голодных или побитых детей.

У Александра и его жены двое детей. После того, как наш участковый стал отцом, то еще острее реагирует на горе-родителей, которые пьют, вместо того, чтобы воспитывать детей.

В работе участкового много рутины, в том числе и бумажной работы. Ведь даже по самому обычному вызову надо написать отчет не на одну страницу.

- В милиции было меньше бумаг, сейчас стало больше. Хотелось бы, чтобы техническая сторона вопроса стала проще, например, можно было бы прямо на месте создать и распечатать документ, - говорит Александр. – Но даже когда приезжают на ссору супругов, думаю, что вдруг я им помог и не дал случиться убийству? Иногда думаю, что хочется сделать что-то большее, например, предотвратить теракт, но и небольшие дела тоже важны.

К слову, Александра никогда не называли Дядей Степой, даже его дети. Сам он смеется, что никто его с известным персонажем Сергея Михалкова не ассоциирует. «Я не очень высокого роста», - говорит северянин. Но, может, это и к лучшему.

- Сталкивается с тем, что некоторые граждане относятся к полицейским без уважения, агрессивно, думают, что если будут так себя вести, то мы будем их бояться. Но на самом деле, они должны бояться, и не нас, а нарушить закон. И видеть в нас тех, кто закон защитит, - уверен Александр.

Поддержать Александра Любимова можно с 1 по 10 ноября. Каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников.

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