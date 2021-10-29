В России начали разрабатывать методологию этноэкспертизы

Необходимость в проведении этнологической экспертизы возникает все чаще. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этнологическая экспертиза — это механизмы взаимодействия, позволяющие достичь взаимовыгодных договоренностей между представителями бизнеса, государственной власти и коренным населением регионов, затронутых промышленной деятельностью или реализацией инфраструктурных проектов.

“Неправительственная этноэкспертиза может применяться не только в случае чрезвычайных происшествий, но и для предварительной оценки последствий реализации greenfield-проектов, и даже в текущей деятельности предприятий. Отмечу, что для многих зарубежных компаний предварительная оценка последствий реализации проектов в отношении коренного населения является устоявшейся практикой. Например, операционная политика Всемирного Банка 4.10 требует выполнения этих условий для выдачи кредитов заемщикам”, — говорит Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.

Необходимость в проведении этнологической экспертизы возникает все чаще в связи с реализацией больших промышленных проектов, освоением месторождений, особенно на Крайнем Севере. Но этим макрорегионом дело не ограничивается, указывает юрист по защите прав коренных малочисленных народов Антонина Горбунова. Однако в настоящий момент правила проведения этнологической экспертизы не определены на законодательном уровне в федеральном масштабе, напоминает эксперт. При этом определение этнологической экспертизы сформулировано в Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Согласно документу, этнологическая экспертиза — это научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса.

Существует два предмета этноэкспертизы: общая оценка развития этнокультурных сообществ и оценка влияния конкретных промышленных проектов на традиционную деятельность домохозяйств. Наибольшее практическое значение имеет второе направление, хотя необходимо разрабатывать инструментарий и согласовывать позиции по обоим, рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Сергей Тимошков.

“Разработка соответствующего законопроекта осложняется тем, что у различных участников этих отношений отсутствует единое устойчивое понимание относительно объекта и предмета этнологической экспертизы. Попытка Проектного офиса развития Арктики “оконтурить” эту работу, консолидировать заинтересованных экспертов является востребованной. Можно начать с создания этнологической карты территорий, которая бы давала объективную оценку имеющихся хозяйственных, этнокультурных и иных связей коренных малочисленных народов со своими землями. Как только появится соответствующий межотраслевой инструментарий, включая социологию, право, этнологию, землеустройство, расчет возможных убытков, связанных с ущербом исконной среде обитания и т.д., то станут понятными алгоритм и экономика проведения соответствующих изысканий. Это повысит их эффективность и востребованность со стороны коренных малочисленных народов, власти и бизнеса ”,— полагает Тимошков.

”Безусловно, инициатива очень важная. По поводу различия мнений экспертов - есть те, кто считает, что термин «этнологическая экспертиза» не покрывает всего того спектра исследований, который необходимо проводить (и я в их числе). Этнологическую экспертизу проводят не только этнологи, не только этнологическими методами, и этнический аспект - не самый важный. Мы считаем, что надо вести речь об оценке социального воздействия в целом на локальные сообщества. Другая группа считает, что этнография важнее всего. То есть здесь чисто терминологическая вещь. Хотя, с другой стороны, она влечет за собой и методологические различия в том, кого выявлять, как оценивать воздействие. Мы готовы с командой от института включиться в работу, по крайней мере, над инструментарием проведения этнографического исследования”, — сообщил директор Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Функ.

“В настоящее время нет сложности в определении местных сообществ и инструментария фиксации территории. Все это закреплено у нас (в Якутии) на уровне нормативно-правовых актов. Что касается методики расчета ущерба, то примером может послужить экологическая экспертиза. Этих материалов будет достаточно, чтобы разрешить некоторые спорные моменты, которые заложены в предложенном проекте структуры этноэкспертизы. Единственное, что в ней отсутствует – указание видов промышленных объектов. Они могут быть горнодобывающие, углеводородные, мобильные, стационарные и т.д. И каждый по-своему оказывает воздействие на окружающую среду” - заметила Ирина Самсонова, д.э.н., доцент финансово-экономического института СВФУ (Якутск), которая имеет опыт участия как в правительственной этнологической экспертизе в республике, так и в исследованиях со стороны промышленных компаний.

“Таймыр прошел важный опыт по этнологической экспертизе [последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3]. Его очень важно закрепить, потому что Арктика - это хрупкая экосистема, в которую приходят все более крупные промышленные компании. И чтобы сохранить традиционный уклад жителей, которые живут на этой территории, организовать четкое взаимодействие с промышленными компаниями и с государством, очень важна сейчас дискуссионная площадка. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как иногда выражаются у нас. Потому что определенно сейчас произошли очень большие перемены для хозяйствующих субъектов, для общин, которые работают на территории. Они увидели, что этнологическая экспертиза – это мощнейший механизм, который помогает промышленным компаниям, общинам, федеральными структурам сесть за стол переговоров”, - сообщил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Сизоненко.

В круглом столе также приняли участие профессор кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ имени М.В. Ломоносова, к.т.н. Андрей Аксенов, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, профессор, д.т.н. Василий Богоявленский, член-корреспондент РАН, представитель Института биофизики СО РАН, профессор, д.б.н. Михаил Гладышев, заведующий научно-исследовательским сектором ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», к.э.н. Геннадий Деттер, директор ООО НПК «Северпроект» Олег Михалев, член Научного совета ВЦИОМ, независимый социолог, к.пс.н. Румия Ромашкина.

“Этнологическая экспертиза должна и может быть эффективным инструментом выстраивания диалога и доверительных отношений и, в первую очередь, успешным механизмом, обеспечивающим соблюдение прав и интересов коренных малочисленных народов. Основную задачу таких исследований я вижу в снижении негативного влияния производственных процессов на условия жизнедеятельности коренных малочисленных народов через дополнительные сберегающие решения и компенсационные меры”, - подытожила разговор Антонина Горбунова.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по созданию методологии этнологической экспертизы. В течение ближайших нескольких месяцев участники группы должны прийти к консенсусу по таким вопросам, как порядок определения, выявления и фиксации местных сообществ КМН, легитимных субъектов, уязвимых групп, иных заинтересованных сторон, инструментарий изучения и фиксации количественных и качественных характеристик местных сообществ КМН, условий их жизнедеятельности, а также экологических, этнокультурных, хозяйственных и иных связей с соответствующими территориями, цели и задачи проведения социологических исследований, оценок состояния земельных, водных, лесных природных объектов и ресурсов, оценки ущерба исконной среде обитания КМН и убытков местных сообществ КМН вследствие такого ущерба и другие вопросы.

Готовую методологию планируется представить на форуме Федерального агентства по делам национальностей “Устойчивое развитие коренных народов и социальная ответственность бизнеса”, который пройдет на Таймыре в марте 2022 года.

СПРАВКА

Сегодня этнологическая экспертиза имеет законодательный статус в Республике Саха (Якутия). Опыт проведения таких мероприятий также накоплен на Ямале и на Сахалине.

Проектный офис развития Арктики выступил оператором этнологической экспертизы последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 города Норильска в 2020 году. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС и ДВ) и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно создали экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе разлива топлива на Таймыре, произошедшего в мае 2020 года.

Экспертиза была призвана установить, как разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера. Комиссия изучила текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценили последствия разлива топлива для среды обитания и дали заключение по компенсационным мерам. Для оценки величины экологического ущерба и разработки рекомендаций по защите уязвимых мест береговой поверхности использовалась математическая модель распространения и трансформации нефтяных загрязнений, разработанная специалистами института Сколтех. Список получателей выплат был составлен по методике, утвержденной приказом Минрегионразвития.

В результате этноэкспертизы общинам коренных малочисленных народов Таймыра было выплачено более 190 млн рублей. Кроме того, компания «Норникель» приняла долгосрочный план поддержки местного населения, нацеленный на создание новых рабочих мест на территории полуострова и увеличение экономической эффективности традиционной деятельности коренных народов. Подробнее об этнологической экспертизе на Таймыре можно прочитать на www.etnoexpert.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru