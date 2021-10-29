Единороссы единогласно поддержали в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

Ранее президент страны поручил единороссам совместно с профильными министерствами заняться решением вопроса индексации. Фото: Единая Россия

Представители партии “Единая Россия” приняли единогласное решение, поддержав проект бюджета на 2022-2024 годы. Его приняли в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября.

По информации nashgorod.ru, в документе отражено финансирование на реализацию инициатив народной программы единороссов, а также национальных целей развития страны. Кроме того, президент страны Владимир Путин озвучил свои поручения по развитию государства на съезде «Единой России».

В первую очередь планируется поддержка более 5 млн семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации. На данную инициативу планируется выделить более 2 трлн рублей. Помимо этого, профинансируют программу материнского капитала на общую сумму в 1,6 трлн рублей.

Ранее президент страны поручил единороссам совместно с профильными министерствами заняться решением вопроса индексации. Также проект предусматривает вложение средств в размере 260 млрд рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми. Кроме того, Владимир Путин считает необходимым увеличение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также собираются увеличить бюджет системы здравоохранения. На программу «Первичное звено для каждого» выделят более 270 млрд рублей. Благодаря ей удастся построить и отремонтировать почти 8 тыс. медучреждений, повысив доступность медпомощи. Кроме того, выделят средства на программы медицинской реабилитации и «санитарный щит».

Стоит отметить, что одним из приоритетных пунктов народной программы единороссов можно считать развитие науки и образования. В связи с чем партийцам удалось добиться финансирования программы капитального ремонта школ. Ранее о запуске данной программы говорил президент страны. Помимо этого, планируется вложить 500 млрд рублей на строительство региональных школ.

Единороссы совместно с правительством страны собираются профинансировать создание в малых городах и сельских поселениях современной социальной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом. Также в бюджет заложат средства на ликвидацию аварийного жилого фонда. Кроме того, планируется комплексное развитие сельских территорий, ремонт региональных и местных дорог.

Партия ЕР планирует поддержать индивидуальное жилищное строительство, включая предоставление льготных кредитов на строительство частных домов. На решение экологических задач также планируют выделить средства из бюджета. В частности, на ликвидацию почти 200 свалок выделят более 340 млрд рублей, на лесную охрану - более 14 млрд рублей ежегодно.

Помимо этого, партия поддержит малый и средний бизнес. Уточняется, что самозанятые жители страны войдут в программу поддержки и льготного кредитования. Также средства выделят на развитие туризма. В общей сложности на эту инициативу потратят более 170 млрд рублей.

Как сообщает сайт «Единой России», единороссы совместно с Кабмином разработали этот проект в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии.

В Мурманской областной думе идет активное обсуждение регионального бюджета на 2022 год и плановый период. В нем учтены все предложения, которые нашли отражение в народной программе «Единой России». В первую очередь, они касаются улучшения качества жизни северян.

Следует отметить, что в главном финансовом документе региона значительно увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение. Они будут направлены на закупку оборудования для медучреждений, ремонты, выплаты и компенсации врачам. Запланирован большой объём расходов на модернизацию сферы культуры и образования. Большое внимание также будет уделяться благоустройству наших городов и дальнейшей цифровизации сферы госуслуг. В бюджете учтены и другие социальные обязательства. Они связаны с обеспечением жильём детей-сирот и людей, проживающих в аварийном жилфонде, и ремонтом дорог”, - рассказала председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Просоленко.

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