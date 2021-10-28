В Мурманской области сотрудники подпольного банка отмыли 50 миллионов рублей

Каждого злоумышленника ожидает до 20 лет лишения свободы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области ждет суд участников организованного преступного сообщества, которые несколько лет занимались незаконной банковской деятельностью.

Злоумышленников в возрасте от 27 до 50 лет из разных городов региона обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В частности, за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода, отмывание денег группой лиц по предварительному сговору, неправомерный оборот средств платежей и организацию преступного сообщества или участие в нем.

Как установило следствие, организовал подпольную финансовую структуру, похожую на банк, 50-летний мужчина, желая обогатиться. Через его лжебанк могли нелегально обналичивать деньги коммерческие предприятия и учреждения.

- Организатор ОПГ привлек к делу других жителей Заполярья, распределив между всеми участниками роли. Активные члены преступного сообщества искали в Мурманской области и других регионах представителей коммерческих организаций, которым нужно было обналичить деньги. Найденным предпринимателям из самых разных сфер участники преступной схемы предлагали воспользоваться услугами своего нелегального банка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Деньги отмывались за определенный процент в зависимости от суммы. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных и подконтрольных ОПГ юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за не оказываемые в действительности услуги либо за не поставляемый товар.

Через некоторое время основатель лжефинансового учреждения сложил свои полномочия руководителя. Однако преступная структура, которая хорошо скрывалась от взора правоохранителей, продолжила свою деятельность. Ее возглавили двое других активных участников – 45-летний и 41-летний мужчины. За несколько лет преступное сообщество получило внушительный доход от незаконных банковских операций - более 50 миллионов рублей.

- Всего следственные органы установили 24 эпизода преступной деятельности. Расследуя дело, полицейские осуществили около 50 выемок вещественных доказательств в различных финансовых организациях, провели 10 обысков, в ходе которых изъяли документы, устанавливающие подпольную банковскую деятельность, а также электронные ключи индивидуальных предпринимателей и руководителей финансовых структур. Кроме того, стражи порядка провели 100 различных экспертиз, допросили свыше 80 свидетелей, - отметили в полиции.

Следствием уже собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело в отношении шестерых участников ОПГ, которые ранее находились под подпиской о невыезде, направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь каждого «отмывателя» денег ожидает до 20 лет лишения свободы.

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