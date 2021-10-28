Разметка должна быть!

Взгляд водителя при движении большую часть времени обращен на проезжую часть. Фото: ООО "Град"

Белый стандарт

Временем рождения разметки в виде белых полос на асфальте принято считать 1911 год. На эту мысль одного из жителей американского штата Мичиган, уставшего уворачиваться от встречных автомобилей, натолкнула цистерна с протекающей струйкой молока. Так это или просто красивая легенда, но когда стали расти скорости движения, решение вопросов безопасности на дороге из инициатив энтузиастов переросло в задачи государственной важности.

- Сегодня во всем мире разметка отвечает понятным всем стандартам, - рассказывает Виктор Петров, генеральный директор ООО «Горизонтальная разметка автомобильных дорог» (ООО «ГРАД»). - Важнейшая задача для тех, кто занимается ее нанесением - улучшить качество разметки, и в первую очередь увеличить срок ее службы.

Взгляд водителя при движении большую часть времени обращен на проезжую часть. Нанесенные на нее обозначения с полезной информацией не останутся незамеченными. Однако добиться этого непросто, особенно на дорогах северо-запада России. Здесь и особенности климата, и угрозы со стороны жестких снегоочистителей и шипованных шин.

Временем рождения разметки в виде белых полос на асфальте принято считать 1911 год. Фото: ООО "Град"

Технологические тонкости

- Мы долгое время изучали эффективность материалов, проводили практические эксперименты по нанесению различных вариантов разметки, - продолжает Виктор Петров. - В этой работе плодотворно сотрудничаем с ведущими производителями специализированной техники и материалов компаниями СТиМ, «Тау-С». Мы пришли к выводу, что наиболее эффективным для применения в Заполярье и приближенных к условиям Крайнего Севера районах является холодный пластик. Южнее Медвежьегорска в Карелии можно с успехом применять термопластик, спрей-пластик. Даже нанесение разметки лакокрасочным покрытием может дать солидную эксплуатационную экономию при сохранении стандартов качества. К примеру, на дорогах с малой интенсивностью в Карелии спрей-пластик вполне можно заменить на двухразовое за год покрытие краской - это даст лучшее световозвращение и не потребует последующей демаркировки, что по затратам вполне сопоставимо с нанесением материала.

К сожалению, временные знаки и ограждения многие водители все чаще игнорируют, несчастные случаи перестают быть редкостью. Фото: ООО "Град"

Генеральный директор рассказал, что при использовании холодного пластика разметка становится круглогодичной и остается в пригодном эксплуатационном состоянии в течение 2-3 лет. Впервые компания этот материал применила на обходе Мурманска еще в 2009 году, до его реконструкции. Постепенно, увидев результаты, эту технологию взяли на вооружение на федеральных дорогах области, а сегодня применяют и на региональных. Но проблемы с использованием холодного пластика появились откуда их не ждали. Жаркое лето сказалось неблагоприятно и для местной природы, и для разметки. Аномальное тепло спровоцировало размягчение асфальта и выход битума на его поверхность. Там, где смолистая субстанция вступила в химическую реакцию с материалом нанесенной разметки, стандартная цветовая гамма была нарушена.

- Если климатическое потепление продолжится, будем совершенствовать технологии и искать материалы, которые учитывают этот фактор, - подчеркнул Виктор Петров.

На федеральных дорогах Мурманской области и Карелии все чаще видим разметку, нанесенную толстым слоем, яркую и хорошо заметную днем и ночью, в дождь, туман и даже снег. Фото: ООО "Град"

Опыт в цене

На федеральных дорогах Мурманской области и Карелии все чаще видим разметку, нанесенную толстым слоем, яркую и хорошо заметную днем и ночью, в дождь, туман и даже снег.

- Наш заказчик - ФКУ Упрдор «Кола» грамотно подходит к этим вопросам, - говорит Виктор Петров. - С учетом особенностей зимнего содержания, повышенной влажности и перепадов температур баланс круглогодичной эффективности поддерживать непросто. Здесь прислушиваются к нашему мнению, изучают передовые тенденции.

В этом году ООО «ГРАД» участвовало в знаковых проектах. Это нанесение разметки на отремонтированном автоподъезде к Североморску. Еще до полного завершения реконструкции прерывистые и сплошные линии из холодного пластика появились на мосту через реку Тулома. Качественная разметка теперь на автодороге А-137 «Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндией».

Компания также является партнером крупнейших подрядчиков - ЗАО «ВАД», ООО «Технострой», ГК «ВолСпецСтрой». В частности, благодаря этому растет участие ООО «ГРАД» в устройстве разметки на региональных дорогах. Так, выполнялись профильные задачи на трассе Олонец-Питкяранта-Вяртсиля.

- Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», главным результатом которого должно стать приведение автодорог в нормативное состояние, способствовала резкому увеличению востребованности наших услуг, - подчеркивает Виктор Петров. - По сравнению с предыдущим годом объем выполненных работ вырос почти в полтора раза.

В связи с этим компания готова принимать на работу как специалистов, так и тех, кто стремится освоить это дело. Впрочем, кадровый вопрос - общая проблема организаций дорожной отрасли, в частности тех, где постоянные выезды в командировки с работой в полевых условиях. Сейчас ситуация усугубилась введением коронавирусных ограничений, но в ООО «ГРАД» находят возможности исполнять все свои обязательства качественно и в требуемые сроки. Еще одна проблема, тесно связанная с кадровой - обеспечение безопасности при производстве работ. К сожалению, временные знаки и ограждения многие водители все чаще игнорируют, несчастные случаи перестают быть редкостью. Возможно, остановить тревожную тенденцию могла бы помочь установка мобильных комплексов видеофиксации нарушений в месте проведения работ. Но для этого необходима нормативная база по их использованию в данных случаях…

- Лучше становятся дороги, лучше автомобили - возрастает применение шумовых полос, «заставляющих проснуться» при выезде на встречную полосу или за пределы дороги, - говорит Виктор Петров. - Внедрение долгосрочных контрактов по содержание дорог вызывает интерес к использованию новых технологий, позволяющих добиваться высоких качественных характеристик. Сегодня для нас нет такой разметки, которую мы не сможем нанести.

СКАЗАНО

«Главный приоритет в нашей работе - чтобы все, что мы делаем, улучшало безопасность дорожного движения. Для этого всегда готовы к сотрудничеству по внедрению востребованных передовых прогрессивных технологий».

Виктор Петров, генеральный директор ООО «ГРАД»

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