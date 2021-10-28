Апатиты - лучшие по ESG

Специальный приз Проектного офиса развития Арктики в размере 250 тысяч рублей был вручен городу Апатиты. Фото: правительство Мурманской области

Специальный приз Проектного офиса развития Арктики в размере 250 тысяч рублей был вручен городу Апатиты, победившему в конкурсе муниципальных стратегий в учрежденной ПОРА номинации «За лучшее решение в области устойчивого развития и ESG-трансформации». Награждение состоялось в рамках конкурса городов на лучшую стратегию социально-экономического развития, проведенного в ходе общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» (Форума стратегов), который прошел в Санкт-Петербурге 25-26 октября 2021 года.

Абсолютным победителем конкурса муниципальных стратегий и победителем в категории городов с населением свыше 50 тысяч человек стал Северодвинск. В группе же муниципальных образований с населением до 50 тысяч человек победила Дудинка. Организаторами конкурса выступили: Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Комитет гражданских инициатив, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

«Стратегирование — важнейшая часть менеджерского искусства,– уверен генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.— Каждую минуту идет борьба по выбору правильного направления движения, чтобы достичь успеха. Управленцы во всем мире приходят к пониманию того, что столбовой дорогой становится устойчивое развитие и, в частности, ESG. А российская Арктика — это макрорегион, оказывающий влияние не только на климат всей планеты, но и являющийся местом, где формируются мировые экономические, транспортные, экологические и социальные стратегии. В этом важность форума и интерес к нему менеджеров, ученых, политиков, СМИ: здесь можно объявить свою стратегию и услышать мысли других, скорректировать видение или, наоборот, отстаивать свою позицию».

Заместитель генерального директора ПОРА по информационной политике Павел Сухов обращает внимание на важность не только составления документов стратегического планирования для муниципалитетов, но и выполнения обозначенных в них целей:

«Определение приоритетов развития, выявление точек роста имеет смысл, если деятельность администраций будет направлена на реализацию целевых сценариев, и если эта активность будет поддержана ресурсно. Иначе стратегические документы останутся бумагами для отчета».

Эксперт по устойчивому развитию ПОРА, профессор Экономического факультета МГУ Сергей Никоноров поясняет выбор стратегии-победителя в специальной номинации. По его словам, в стратегии Апатит наиболее сбалансированно выглядят все три компонента ESG: экологический (природный) фактор, социальный (общественный) фактор и фактор эффективного муниципального управления.

«Многие эксперты отметили, что стратегия развития Апатит отличается долгосрочным характером и основывается на имеющейся региональной специализации, наряду с внедрение новых и инновационных аспектов экономического развития,— говорит Никоноров.— В стратегии города ярко выражена ориентация на устойчивое развитие в целом и на повышение качества жизни в частности». Эксперт отмечает, что в стратегии, которая получила спецприз ПОРА, прописаны многие цели из списка семнадцати Целей устойчивого развития ООН. Эксперты и члены жюри также поставили данной стратегии высокие баллы за уделенное в ней внимание к вопросам климата, — резюмирует Никоноров.

Координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников заявляет:

«Для успешной реализации стратегий арктических муниципальных образований необходимо учитывать современные изменения в нормативно-правовом регулировании и социально-экономической политике».

Воротников обозначает несколько направлений, в которых эти документы могли бы получить актуализацию.

«Во-первых, в стратегиях нужно учесть участие муниципального образования в программе Арктический гектар. Должен быть системный подход к реализации этой программы в Арктике: выдача гектара должна быть четко увязана с мерами поддержки в регионах. Важно понять, что это новый инструмент для развития предпринимательства, который может стать очень эффективным. Необходимо не просто раздавать гектары, а разработать муниципальную программу их выдачи. В первую очередь развивать те бизнесы, которые необходимы для муниципалитета, оказывать им поддержку льготами, нормативно-правовым регулированием, подключением к инфраструктуре, создавать сразу целые кластеры по развитию бизнесов».

Следующим пунктом Воротников называет необходимость учета современной климатической повестки.

«Проблемы, связанные с изменением климата, с глобальным потеплением, наиболее актуальны для АЗРФ. В своем послании Федеральному собранию в 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что решение климатических проблем должно стать стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — напоминает эксперт.

Наконец, в стратегиях должно найти отражение взаимодействие с муниципалитетами и регионами, не входящими в АЗРФ.

«Развитие Арктики становится драйвером развития всей территории России. Арктические регионы привлекают возможности соседей: кадры, инновации, технологии, промышленную продукцию. И наоборот, продукция, произведенная в Арктике, поставляется за ее пределы».

Воротников полагает, что муниципальные стратегии должны быть дополнены разделом, учитывающим, а также прогнозирующим участие муниципальных образования во взаимодействии с неарктической частью России, описывающим роль такого взаимодействия в социально-экономическом развитии муниципалитетов.

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