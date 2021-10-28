В Мурманской области сторонник запрещенной в России организации ИГ готовил теракты на военных объектах

ФСБ задержала террориста в момент изготовления взрывчатки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше задержали сторонника ИГ (запрещенная в России организация), который готовил теракты на военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ.

- Преступника попытались задержать в момент изготовления самодельной взрывчатки в тайнике на окраине города. Террорист оказал сопротивление и стал отстреливаться, и был уничтожен ответным огнем, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

В тайнике и дома у мужчины нашли готовую к применению бомбу, компоненты для изготовления еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи.

Напомним: готовивший теракт житель Мурманска получил 12 лет лишения свободы и 200 тысяч рублей штрафа. 36-летний сторонник запрещенного в России «Правого сектора» (запрещенная в России организация) хотел взорвать администрацию Ленинского округа.

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