Волонтеры "Единой России" помогут жителям страны в период самоизоляции

Единороссы открыли первый волонтерский центр еще в марте прошлого года.

Партия “Единая России” привлечет к работе активистов для помощи врачам и медучреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

По информации nashgorod.ru, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что работа партийных волонтеров будет заключаться в доставке медиков на вызовы, направлении пациентов в больницах и поликлиниках, заполнении документов и ответах на звонки в кол-центрах.

Помимо этого, он подчеркнул, что необходимо обеспечить медиков горячей пищей, медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Также волонтеры займутся доставкой препаратов, продуктов и предметов первой необходимости тем, кто проходит лечение на дому или же находится на самоизоляции из-за вхождения в группу риска.

Турчак подчеркнул, что каждый из регионов имеет свои индивидуальные запросы. По его словам, их обработкой займутся региональные волонтерские центры партии.

Глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил признательность всем волонтерам, готовым помочь врачам в трудную минуту. По его словам, сейчас врачи испытывают максимальную нагрузку из-за наплыва пациентов. Однако Проценко уверен, что волонтеры сумеют снизить уровень нагрузки для врачей.

При этом уже ряд волонтерских организаций, а именно «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», выразили готовность помочь жителям страны и медикам в этот пандемийный период. Сообщается, что организацией их работы займутся региональные отделения ЕР. Депутат Госдумы от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев заявил, что волонтерам в первую очередь требуется дополнительный транспорт для работы, средства индивидуальной защиты и помещения, в том числе для организации кол-центров.

Напомним, что единороссы открыли первый волонтерский центр еще в марте прошлого года в Калуге. В последующем им удалось открыть подобные центры во всех регионах РФ в течение месяца. В таких центрах принимают участие более 100 тысяч волонтеров. В пандемийную эпоху они сумели помочь миллионам гражданам РФ, а также медикам страны.

Кроме того, в первую коронавирусную волну партийные волонтерские центры передали региональным медучреждениям порядка 200 автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков и средства индивидуальной защиты для граждан, сообщает сайт ER.ru.

Также «Единая Россия» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения РФ приняла участие в благотворительной акции «Помоги учиться дома», в ходе которой собрала и передала школьникам из нуждающихся семей более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения.

- В Мурманской области волонтерский центр «Единой России» работает с марта 2020 года. Свою работу мы не прекращали ни на один день. Сформированный добровольческий корпус оказывает помощь медикам и людям, нуждающимся в поддержке. Автоволонтерство, доставка передач в стационарах, прием звонков в кол-центрах, маршрутизация потоков пациентов в мобильных прививочных пунктах, адресная помощь пожилым людям – это наши приоритетные направления. Достаточный ресурс волонтерского центра партии, наработанные практики за время пандемии позволят нам активизировать работу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Мы готовы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. На сегодняшний день – это поддержка медиков в стационарах: доставка передач больным ковидных отделений и обеспечение питьевой водой, - сказал руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д. А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин.

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