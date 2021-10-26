Как дорожники играют на опережение

Сортавала км 445-461 строительство развязки на Р-21Кола. Фото: ФКУ Кола

Главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос рассказывает, что одна из ключевых задач, которая стоит перед Управлением сейчас, - это строительство нового участка трассы «Сортавала» (445-469). По словам нашего собеседника, объект, согласно государственному контракту, должен быть сдан осенью 2023 года. Однако и Управления, и у подрядчика (АО «ВАД») есть желание завершить работу досрочно.

Главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос. Фото: ФКУ Кола

- Не только желание, но и техническая возможность: большой автопарк и квалифицированный персонал, - подчеркивает Дмитрий Джос. - Если работа будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то новый участок трассы «Сортавала» откроется уже осенью 2022 года.

Серьезный объект

Новая дорога не только выведет транзитный трафик из жилой зоны, но и обеспечит безопасный выезд на другую «федералку» - Р-21 «Кола». Об этом положительном изменении рассказывали в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). А Дмитрий Джос напоминает, что в перспективе на будущее - строительство участка трассы в обход Лахденпохьи и Сортавалы (215-273 км). Проектная документация уже есть.

- Объект очень серьезный, трудоемкий, - оценивает главный инженер ФКУ Упрдор «Кола». - Однако этот проект решит целый комплекс важных задач, и речь не только о том, чтобы «закольцевать» Ладогу. Важно повысить доступ к финской границе и объектам туристической инфраструктуры в Сортавальском районе, а также обеспечить более комфортное передвижение между Петербургом и Петрозаводском.

А-137 Костомукша. Фото: ФКУ Кола

По словам Дмитрия Джоса, ФКУ Упрдор «Кола» прикладывает максимум усилий для реализации этого проекта, однако его воплощение зависит от финансирования. Тем не менее, участок с 215-го по 273-й км вполне реально построить за ближайшие несколько лет, считает главный инженер ФКУ Упрдор «Кола».

Положиться Управлению есть на кого. И проектировщики (например, ООО «Альянс Групп», ООО «Стройпроект» и ООО «ПИИ «Северная Магистраль»), и непосредственные исполнители работ (например, ООО «Технострой» и АО «ВАД») зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Плюс 400 километров

Параллельно с этой работой продолжается приведение дорог к нормативу. И процесс этот длительный, трудоемкий. Ведь с каждым годом все больше региональных дорог становятся федеральными.

- В этом году нашу федеральную сеть пополнили еще две дороги: от Колы до многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Суоперя в Республике Карелия и от Колы до МАПП Лотта в Мурманской области. Суммарно это более четырехсот километров, - рассказывает Дмитрий Джос.

Возьмем конкретный пример - Костомукшская дорога. ФКУ Упрдор «Кола» взяло ее под свое крыло около двух лет назад. С тех пор дорога заметно преобразилась. На ней привели в порядок полосы отвода и восстановили верхние слои дорожного покрытия. А месяц назад был заключен контракт на капитальный ремонт самого проблемного участка, который находится в начале дороги. Работы уже ведутся, их планируется завершить к концу 2022 года, информирует Дмитрий Джос.

По его словам, объем работ на региональных дорогах в первую очередь зависит от их текущего состояния. Но одно из ключевых требований начальника ФКУ Упрдор «Кола» Михаила Овчинникова - это игра на опережение, то есть предотвращение каких-либо аварийных ситуаций. В частности, для этого на 90 километрах было выполнено устройство слоев износа.

Стратегическое значение

Напомним, что в начале 2021 года Дмитрий Джос обозначил, что один из ключевых трендов для дорожников - это расширение количества полос с двух до четырех. Спрашиваем, как выполняется эта работа. Стало ли больше конкретики?

- Да. Такой тренд сохранился. И для нас это вопрос стратегического значения, - отвечает главный инженер. - В первую очередь речь о подъездах к Петрозаводску, где движение наиболее интенсивно. Именно там требуется увеличение полосности. Это необходимо для того, чтобы повысить пропускную способность и снизить аварийность.

Четыре полосы подъезд к Петрозаводску. Фото: ФКУ Кола

Дмитрий Джос говорит, что количество полос будет увеличено на трех подходах к городу. Первый - со стороны Петербурга (406-422 км). Реализацию планируется начать в следующем году.

Второй подъезд - с севера. Здесь в разработке сразу два проекта. Получить положительное заключение Главгосстройэкспертизы по одному из них (447-461 км) планируется в следующем году. Затем начнется проектирование второго участка (465-479 км).

И третий подход - с А-215 (Ошта). Речь про участок 132-147 км, от деревни Деревянное до Петрозаводска. Ожидается, что работы начнутся в 2022 году.

Высокая готовность

Впрочем, работа Управления не связана исключительно с дорогами. Тема для отдельного разговора - мосты.

Самый яркий пример - переправа через реку Тулому. История ее строительства хорошо известна. Это последний мост в регионе, который находился в ремонтонепригодном состоянии. Несколько лет назад на его месте развернулось новое строительство. Мостовики работали в крайне непростых метеорологических и геологических условиях. Шквалистый ветер, мороз… Как нам рассказывали строители, в некоторые дни столбик термометра опускался до -35 градусов!

- Этот мост находится над рекой, соединенной с Кольским заливом Баренцева моря. Течение воды стремительное и к тому же - постоянно меняющее свое направление. Забот и хлопот было немало, но так или иначе подрядчик справился, - констатирует Дмитрий Джос. - Сейчас работы на мосту через Тулому близятся к своему логическому завершению. Специалисты наносят разметку, идет монтаж ограждения, обустройство тротуаров. Объект готов к тому, чтобы его показали Ростехнадзору.

При этом буквально на днях был завершен капитальный ремонт моста через Кильдинский ручей в Мурманской области. Помимо всего прочего, на подходах к переправе специалисты заменили асфальтобетонное покрытие и барьерные ограждения, а также восстановили дорожную разметку.

На этом приведение в нормативное состояние мостов не завершится. Так, сейчас продолжается ремонт мостов через реки Немина, Куржа и Лукдожма, запланировано начало работ по ремонту мостов через реки Мегрега и Западная Лица. Поэтому работы впереди предстоит много, резюмирует главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

НА ЗАМЕТКУ

В ФКУ Упрдор «Кола» рассказали, что для повышения безопасности движения в этом году - впервые в регионе - на участке с 292 по 313 км автодороги «Кола» (Олонецкий район Карелии) нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух. В случае, если эта методика даст положительный результат, ее станут применять на других трассах, отметили в Управлении.

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