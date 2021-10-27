Когда с ребенком нужно говорить о сексе и любви: мнение психолога

С 1 сентября 2021 года по декабрь 2022 года Детская деревня – SOS Кандалакши реализует проект «Непростая тема». Фото: Антон Баканин

Важный вопрос: «Откуда берутся дети?» оказывается для взрослых не таким уж простым. Смущение, растерянность, желание уйти от ответа - у мам и пап возникает целый спектр эмоций. Но еще сложнее разговаривать на такие темы приемным родителям и опекунам. О тонкостях просвещения, которое необходимо, «КП»-Мурманск» рассказала психолог-сексолог Людмила Кофейникова.

С 1 сентября 2021 года по декабрь 2022-го "Детская деревня-SOS Кандалакша" при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Непростая тема». Семьям, в которых воспитываются попавшие в трудную жизненную ситуацию дети, рассказывают о важном – о половом воспитании. Точнее, почему его не надо избегать и как правильно вести.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

Несовершеннолетние, у которых есть травмирующий опыт, часто не знают, как построить отношения с противоположным полом. Если ребенок подвергался насилию, в том числе и сексуальному, развращению, часто видел ссоры родителей, интимные сцены и т. д., он может принять все это как модель поведения. И будет повторять тот же сценарий, в котором рос.

- Из-за разных травм дети могут путать понятия, для них секс становится равен любви и заботе, они могут считать, что интимная близость поможет им справиться с психологическим голодом, даст чувство безопасности и поддержки, - рассказывает Людмила Кофейникова. – Девочки становятся не по годам раскрепощенными, при этом их психика не может справиться с этим.

Еще одна сложность – подростки вроде и знают, что такое безопасный секс, но скорее в теории. На деле же знаний о контрацепции, беременности, аборте, ЗППП им недостаточно, что приводит к проблемам. Как отмечает наш эксперт, специалистам не так важно иногда преодолеть какой-то барьер внутри ребенка, как, наоборот, установить рамки, которых у ребенка в силу разных факторов нет.

Приемные родители порой не знают, как вести себя с детьми, причем не только как говорить и о чем, но и просто как начать разговор. И в таких случаях важна помощь специалиста.

- Со взрослыми важно обсудить, какие могут быть проблемы, какие пути решения есть. На наших встречах с SOS-семьями мы изучаем теорию, а также работаем с кейсами – конкретными историями. Когда дети маленькие, важно работать с ними через их семьи. Если приемные родители спокойны, уверенны, то это передается и ребенку. А когда речь идет о подростках, то им часто легче поговорить с другим человеком, причем не с сотрудником какого-то центра, которого он видел, не с приемным родителем или опекуном, а со специалистом, которого он не знает, - продолжает Людмила Сергеевна. – Важно говорить не только на такие темы, как, например, половые связи, но и в целом об отношениях. Ведь дети, которые не видели нормальной модели семьи, не понимают, что такое платонические чувства, как познакомиться с противоположным полом, вести себя на свидании, вступать в конфликт и выходить из него, и многого другого.

Реалии таковы, что сексуальное просвещение и половое воспитание в нашей стране, по сути, атрофированы. В школах детям о «пестиках и тычинках» рассказывают только на уроках биологии, родители в большинстве случаев по доброй воле эту тему стараются не трогать или же отложить на потом. И получается, что дети или попадают в информационный вакуум, или выбирают сомнительные источники знаний, например, социальные сети. Хотя в других странах есть положительные примеры, когда в школах после внедрения просвещения падало количество абортов и заболевших ЗППП.

Людмила Кофейникова считает, что безнадежных детей нет, просто обычно изменения не сразу видны, работа ведется по крупицам. Но, безусловно, пример проекта «Непростая тема» должен быть заразителен, ведь взрослые уже были детьми, а дети еще не были взрослыми, и родителям важно понять, что без нас девочки и мальчики могут не получить знания для счастливой жизни.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Полезные рекомендации для родителей, как говорить с детьми на непростые темы

1. Когда говорите с подростком о контрацепции, ЗППП, незапланированной беременности, важно не заострять внимание на негативных аспектах. Постарайтесь всю информацию преподносить нейтрально, познавательно.

2. Читайте статьи, книги и другие материалы по теме полового воспитания вместе с детьми. Это поможет выстроить доверительные отношения.

3. Уважайте интерес ребенка к таким темам. Не надо его одергивать, стыдить, переводить тему разговора. Это может или усилить интерес, и тогда ребенок будет самостоятельно искать информацию, или же он сам будет воспринимать отношения или секс как что-то неприятное, противное, неприличное.

4. Тему полового воспитания можно аккуратно начинать с самого раннего возраста, ведь уже в 1-2 года дети начинают интересоваться своим телом, а потом и чужим.

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